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    Жизнь

    Джастина Бибера обвинили в унижении женщин

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    <div class="sel_item">Джастин Бибер&nbsp;</div> - Джастина Бибера обвинили в унижении женщин
    Джастин Бибер 

    Эмма заявила, что канадский певец платил минимальную заработную плату за те часы, которые она усердно работала

    Эмма Портнер работала балетмейстером у Джастина Бибера. Девушка заявила, что исполнитель платит мизерную зарплату, требуя большой отдачи.

    24-летняя профессиональная танцовщица, женатая на актрисе Эллен Пейдж, рассказала о работе с 25-летним исполнителем. «Я жалею, что работала под твоим именем», – написала в Instagram Эмма.

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    Джастина Бибера обвинили в унижении женщин
    Джастина Бибера обвинили в унижении женщин
    Джастина Бибера обвинили в унижении женщин
    Джастина Бибера обвинили в унижении женщин
    Джастина Бибера обвинили в унижении женщин
    Джастина Бибера обвинили в унижении женщин
    Джастина Бибера обвинили в унижении женщин

    Портнер поставила всю хореографическую программу для третьего мирового концертного тура (Purpose World Tour) певца в 2016 году. А сейчас она утверждает: «Мне все равно, что делает Бибер».

    Танцовщица говорит, что отдала творчеству Джастина все: свое тело, креативность, время и силы. «На том, что я придумала для тебя, ты заработал миллионы, в то время как я не получила ничего», – пожаловалась Портнер.

    Эмма заявила, что канадский певец платил минимальную заработную плату за те часы, которые она усердно работала. «Я не могла позволить себе поесть. Я подметала полы студии, чтобы можно было репетировать», – написала она. Портнер закончила заявление громкой фразой: «Способ, которым Джастин Бибер унижает женщин, вызывает к нему отвращение».

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