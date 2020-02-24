Джамала призналась, сколько детей собирается родить



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Джамала с сыном

Певица не собирается останавливаться на двух детях

Популярная украинская певица Джамала призналась, о скольких детей мечтает, говорится в «Светской жизни». Так, певица поделилась, что не собирается останавливаться на двух детях.

«Еще двух, дай бог, и нормально. Мне кажется, что дети - это клево! Они вдохновляют, постоянно держат тебя в тонусе и настраивают на жизнь. Для меня это означает, что надо написать много песен, чтобы был запас, а для мужа - заработать много денег», - рассказала знаменитость.

Также артистка добавила, что планирует подчеркивать свою беременность ярким нарядом.

«Очень круто было, что во время прошлой беременности я экспериментировала со стилем. Тогда я была членом жюри национального отбора на «Евровидение» и тренером «Голоса страны». Мне очень много писали беременные женщины, я их вдохновляю, что будущие мамы не должны одеваться , как серые мешки и постоянно скрывать свой живот. и мне наоборот хотелось доказать, что беременная женщина - это красивая женщина, поэтому сейчас я так же планирую много ярких выходов», - отметила Джамала.