  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Джамала призналась, сколько детей собирается родить

    • Розсилка
    Джамала с сыном - Джамала призналась, сколько детей собирается родить
    Джамала с сыном

    Певица не собирается останавливаться на двух детях

    Популярная украинская певица Джамала призналась, о скольких детей мечтает, говорится в «Светской жизни». Так, певица поделилась, что не собирается останавливаться на двух детях.

    «Еще двух, дай бог, и нормально. Мне кажется, что дети - это клево! Они вдохновляют, постоянно держат тебя в тонусе и настраивают на жизнь. Для меня это означает, что надо написать много песен, чтобы был запас, а для мужа - заработать много денег», - рассказала знаменитость.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Джамала призналась, сколько детей собирается родить
    Джамала призналась, сколько детей собирается родить
    Джамала призналась, сколько детей собирается родить
    Джамала призналась, сколько детей собирается родить
    Джамала с сыном

    Также артистка добавила, что планирует подчеркивать свою беременность ярким нарядом.

    «Очень круто было, что во время прошлой беременности я экспериментировала со стилем. Тогда я была членом жюри национального отбора на «Евровидение» и тренером «Голоса страны». Мне очень много писали беременные женщины, я их вдохновляю, что будущие мамы не должны одеваться , как серые мешки и постоянно скрывать свой живот. и мне наоборот хотелось доказать, что беременная женщина - это красивая женщина, поэтому сейчас я так же планирую много ярких выходов», - отметила Джамала.

     Читайте также: «Я б вышла замуж за тебя». Тина Кароль шокировала зрителей признанием
    Евровидение дети певица Джамала новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ