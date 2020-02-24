Принц Гарри и Меган Маркл публично выступили против королевы Елизаветы ІІ



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По мнению Гарри и Меган, королева не имеет права лишить их бренда Sussex Royal

Ранее королевская семья запретила супругам Сассекским использовать слово «королевский» (Royal) в личных или бизнес-целях, так как они отказались от королевских полномочий

Холод в отношениях между герцогом и герцогиней Сассекскими и Букингемским дворцом стал очевиден после того, как паре запретили использовать бренд. Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что принц Гарри и Меган Маркл рассердились на то, как было принято это решение и как к ним отнеслись в королевской семье. Об этом свидетельствует официальное заявление пары, в котором говорится, что у британского монарха или кабинета министров «нет юрисдикции» в отношении бренда Sussex Royal за рубежом.

Ранее стало официально известно, что принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут использовать бренд Sussex Royal ни в личных, ни в бизнес-целях, так как, по британским законам, они не имеют права применять к себя слово «королевский» (Royal) после отказал от королевских обязанностей.

Вскоре после появления на сайте этого заявления источник Daily Mail из окружения Елизаветы II сообщил, что она не в восторге от этих слов. Источники, знакомые с ситуацией при дворе, считают, что Гарри и Меган не стоило делать таких громких заявлений и что это может стать пиар-провалом для молодой семьи.

Пара использовала бренд Sussex Royal в названии своего сайта, а также аккаунта в инстаграме, где у них уже 11,2 миллиона подписчиков. Также они собирались зарегистрировать Sussex Royal как торговую марку, чтобы выпускать одежду, сувениры и прочую продукцию.

Напомним, вечером 8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили, что отказываются от статуса своих старших членов королевской семьи и полагающихся в связи с этим привилегий. Пара решила начать самостоятельную и финансово независимую жизнь.