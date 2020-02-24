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    Шоу-биз

    Ирина Билык поблагодарила своих пластических хирургов

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    <p>Ирина Билык активно готовится к предстоящему туру</p> <div></div> - Ирина Билык поблагодарила своих пластических хирургов

    Ирина Билык активно готовится к предстоящему туру

    Фото: скриншот видео

    Певица пообещала «немножко раздеться, чтобы показать свою фигурку»

    «Украинская Мадонна» Ирина Билык одна из первых испробовала на себе все ноу-хау пластической хирургии в Украине. Накануне тура в честь 50-летия, певица раскрыла подробности своей красоты.

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    Ирина Билык в разные годы. Коллаж: forum.pravda.com.ua

    «Это мое кредо, мой девиз – экспериментировать. Время от времени я пробую что-то новое для себя: крема процедуры, аппаратная косметология. Мне нравится это все. Если есть деньги на это время и желание, то артисты должны себя держать на уровне, потому что без этого ты не можешь работать и выходить на сцену. Раз в полгода ты приходишь и говоришь - делайте мне все. И полгода на этом работаешь», - откровенно рассказа артистка.

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    Певица пообещала «немножко раздеться, чтобы показать свою фигурку»

    На вопрос, сколько певица перенесла пластических операций Билык отшутилась, мол все расскажет в своей книге, когда ей стукнет 75.

    «Никто никогда не расскажет вам правду, но я хочу поблагодарить своих хирургов - людей которые понимают не только язык красоты, но и язык души.

    «Я хочу немножко раздется в концерте что бы все увидели мою красивую фигурку Для этого нужно работать»

    Ранее сообщалось, что Ирину Билык заподозрили в пластической операции на носу

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