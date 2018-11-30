Дженнифер Лопес рассказала о свадьбе с Алексом Родригесом



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Дженнифер Лопес

Настоящая Wonder Woman Дженнифер Лопес успевает не только работать 24 часа в сутки и семь дней в неделю тренироваться

Певица Джей Ло умудряется совмещать бешеный график с воспитанием детей и отношениями с бейсболистом Алексом Родригесом. Вот о нем-то певицу и спросила Эллен Дедженерес, к которой в гости на шоу пришла JLo.

Эллен поинтересовалась у Дженнифер, когда они с Алексом поженятся: «Вы выглядите невероятно счастливыми!» — сказала ведущая. Этот вопрос вызвал улыбку на лице Лопес, которая уклонилась от ответа на вопрос. Она отметила лишь, что сильно влюблена в Родригеса, рядом с которым ей очень комфортно.

Напомним, Дженнифер и Алекс познакомились в 2005 году, однако тогда певица была замужем за Марком Энтони, а Алексу было не до отношений. После первой встречи они не виделись вплоть до минувшей весны. Случайно столкнувшись на улице, между ними завязался разговор, и уже после нескольких свиданий они улетели отдыхать на Багамы.

Джерело: graziamagazine.ru