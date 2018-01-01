Из-за желания стать актрисой, Дженнифер не хватило времени на учебу

Дженнифер Лоуренс удалось стать одной из самых успешных и высокооплачиваемых актрис в Голливуде, но, как оказалось, звезда так и не успела получить среднее образование! В недавнем интервью Дженнифер призналась, что ей пришлось бросить школу в 14 лет. В преддверии выхода на экраны нового фильма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Из-за желания стать актрисой, Дженнифер не хватило времени на учебу

Дженнифер Лоуренс удалось стать одной из самых успешных и высокооплачиваемых актрис в Голливуде, но, как оказалось, звезда так и не успела получить среднее образование! В недавнем интервью Дженнифер призналась, что ей пришлось бросить школу в 14 лет.

В преддверии выхода на экраны нового фильма Лоуренс «Красный воробей» актриса и дала видеоинтервью. «Я ушла из школы. У меня нет ни аттестата, ни диплома. Я занималась самообразованием», — поделилась Дженнифер. Она призналась, что никогда не строила иллюзий на свой счет и не считала себя очень умной.