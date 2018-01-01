Звезда заявила, что найдя свое призвание, она делала все, чтобы добиться поставленной цели. В погоне за карьерными свершениями она даже не особенно задумывалась о своих друзьях.
Успешная без аттестата: Дженнифер Лоуренс призналась, что бросила школу в лет
- Сьогодні, 11:34
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Из-за желания стать актрисой, Дженнифер не хватило времени на учебу
Дженнифер Лоуренс удалось стать одной из самых успешных и высокооплачиваемых актрис в Голливуде, но, как оказалось, звезда так и не успела получить среднее образование! В недавнем интервью Дженнифер призналась, что ей пришлось бросить школу в 14 лет.
В преддверии выхода на экраны нового фильма Лоуренс «Красный воробей» актриса и дала видеоинтервью. «Я ушла из школы. У меня нет ни аттестата, ни диплома. Я занималась самообразованием», — поделилась Дженнифер. Она призналась, что никогда не строила иллюзий на свой счет и не считала себя очень умной.