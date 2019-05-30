  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Джоан Роулинг выпустит еще четыре книги о Гарри Поттере

    • Розсилка
    Джоан Роулинг выпустит еще четыре книги о Гарри Поттере

    Британская писательница четыре новых рассказа о магическом мире мальчика-волшебника

    В новых рассказах Джоан Роулинг сосредоточилась на уроках, преподаваемых в школе волшебства Хогвартс, пишет Mirror.

    Всего получится четыре электронные книги. Первые две обнародуют на сайте писательницы pottermore.com 27 июня. Дата выхода 3 и 4 книги пока неизвестна.

    1. Гарри Поттер: Путешествие сквозь волшебство и защиту от темных искусств,
    2. Гарри Поттер: Путешествие сквозь зелье и гербологию,
    3. Гарри Поттер: Путешествие сквозь гадания и астрономию,
    4. Гарри Поттер: путешествие сквозь заботу о магических существах.

    В этих рассказах автор более подробно раскроет «фольклор и магию, которые лежат в основе историй о мальчике-волшебнике Гарри Поттере».

    Пока неизвестно, выйдут ли книги в печатной версии.

    Джерело: 24 канал

    Читайте також
    книги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ