Джоан Роулинг выпустит еще четыре книги о Гарри Поттере

Британская писательница четыре новых рассказа о магическом мире мальчика-волшебника

В новых рассказах Джоан Роулинг сосредоточилась на уроках, преподаваемых в школе волшебства Хогвартс, пишет Mirror.

Всего получится четыре электронные книги. Первые две обнародуют на сайте писательницы pottermore.com 27 июня. Дата выхода 3 и 4 книги пока неизвестна.

Гарри Поттер: Путешествие сквозь волшебство и защиту от темных искусств,

В этих рассказах автор более подробно раскроет «фольклор и магию, которые лежат в основе историй о мальчике-волшебнике Гарри Поттере».

Пока неизвестно, выйдут ли книги в печатной версии.