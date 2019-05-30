Джоан Роулинг выпустит еще четыре книги о Гарри Поттере
Британская писательница четыре новых рассказа о магическом мире мальчика-волшебника
В новых рассказах Джоан Роулинг сосредоточилась на уроках, преподаваемых в школе волшебства Хогвартс, пишет Mirror.
Всего получится четыре электронные книги. Первые две обнародуют на сайте писательницы pottermore.com 27 июня. Дата выхода 3 и 4 книги пока неизвестна.
- Гарри Поттер: Путешествие сквозь волшебство и защиту от темных искусств,
- Гарри Поттер: Путешествие сквозь зелье и гербологию,
- Гарри Поттер: Путешествие сквозь гадания и астрономию,
- Гарри Поттер: путешествие сквозь заботу о магических существах.
В этих рассказах автор более подробно раскроет «фольклор и магию, которые лежат в основе историй о мальчике-волшебнике Гарри Поттере».
Пока неизвестно, выйдут ли книги в печатной версии.
Джерело: 24 канал