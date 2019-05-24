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    Жизнь

    Джордж Мартин пообещал закончить «Ветра зимы» к лету 2020 года

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    Джордж Мартин - Джордж Мартин пообещал закончить «Ветра зимы» к лету 2020 года
    Джордж Мартин

    В случае невыполнения обещания писатель разрешил заключить себя в хижину на вулканическом острове с видом на озеро с серной кислотой

    Писатель Джордж Мартин заявил, что напишет «Ветры зимы» – предпоследнюю часть саги «Песнь льда и пламени» – к лету 2020 года. В своем блоге он пообещал презентовать ее на церемонии вручения премии «Хьюго» в Новой Зеландии, где награждают авторов, пишущих фэнтези и научную фантастику.

    При этом писатель даже придумал себе наказание, если не успеет дописать книгу к сроку:

    «Вот что я скажу – если я не привезу с собой в Новую Зеландию «Ветра зимы», дам официальное письменное разрешение заключить меня в небольшую хижину на Белом острове  с видом на озеро серной кислоты, пока не закончу».

    Напомним, события «Игры престолов» начинают серьезно расходиться с книжной серией уже в пятом сезоне, а шестой и последующие сезоны снимались уже без книжной базы, так что сюжет «Ветров зимы» может значительно отличаться от сериала — вплоть до того, что в книге будет отсутствовать ключевое сражение шестого сезона — битва бастардов.

    Джерело: Esquire

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