Эд Ширан выкупил дома всех соседей, которые на него жаловались

Эд Ширан Фото: rollingstone.com

Планы на церковь и частный бассейн окончательно рассорили Ширана с соседями

В 2012 году Эд Ширан купил первый дом в Суффолке, где провел всю юность и встретил свою будущую жену Черри: за новое жилье он заплатил 895 тысяч фунтов. В том же году он приобрел и соседний особняк, который обошелся в два раза дешевле. С тех пор Эд так увлекся, что его недвижимость разрослась до размеров мини-деревни, получила название «Ширанвилль» и оценивается примерно в 3,7 милллиона фунтов. Однако планы Ширана по благоустройству этих владений не оценили его соседи.

Некоторые были против появления частного паба, который Эд назвал в честь своей супруги: новую вывеску с заведения, которое раньше было амбаром, его заставили снять, потому что прав на ее размещение у музыканта не было.

Планы на церковь и частный бассейн окончательно рассорили Ширана с соседями, которые в целом рады принимать бесплатные билеты на его выступления и благотворительные взносы на нужды района. Эд решил эту проблему радикально и стал выкупать недвижимость у самых недовольных. Таким образом он уже добрался до четырех особняков: последнее из его приобретений - дом за 875 тысяч фунтов, ранее принадлежавший мужчине, который жаловался на постоянные неудобства из-за неуемных амбиций музыканта.