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    Жизнь

    Эд Ширан выкупил дома всех соседей, которые на него жаловались

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    <div class="_3czoN"> <p class="ndta4 _2vCby V_PRm _1QIRy _2Mole _2O7mh">Эд Ширан</p> <p class="ndta4 _2vCby V_PRm _1QIRy _2Mole _2O7mh">Фото: rollingstone.com</p> </div> <div class="_2irwa"> <div class="_2Xx-l"> <div class="_3tnFN"></div> </div> < - Эд Ширан выкупил дома всех соседей, которые на него жаловались

    Эд Ширан

    Фото: rollingstone.com

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    Планы на церковь и частный бассейн окончательно рассорили Ширана с соседями

    В 2012 году Эд Ширан купил первый дом в Суффолке, где провел всю юность и встретил свою будущую жену Черри: за новое жилье он заплатил 895 тысяч фунтов. В том же году он приобрел и соседний особняк, который обошелся в два раза дешевле. С тех пор Эд так увлекся, что его недвижимость разрослась до размеров мини-деревни, получила название «Ширанвилль» и оценивается примерно в 3,7 милллиона фунтов. Однако планы Ширана по благоустройству этих владений не оценили его соседи.

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    Некоторые были против появления частного паба, который Эд назвал в честь своей супруги: новую вывеску с заведения, которое раньше было амбаром, его заставили снять, потому что прав на ее размещение у музыканта не было.

    Планы на церковь и частный бассейн окончательно рассорили Ширана с соседями, которые в целом рады принимать бесплатные билеты на его выступления и благотворительные взносы на нужды района. Эд решил эту проблему радикально и стал выкупать недвижимость у самых недовольных. Таким образом он уже добрался до четырех особняков: последнее из его приобретений - дом за 875 тысяч фунтов, ранее принадлежавший мужчине, который жаловался на постоянные неудобства из-за неуемных амбиций музыканта.

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