Астрологічний прогноз для Терезів на 20 листопада 2026 року

Терезам доведеться приділити увагу партнерству, переговорам і домовленостям. День може показати, наскільки рівномірно розподілені обов'язки та чи враховуються інтереси обох сторін. У роботі корисно шукати компроміс, але не погоджуватися на умови, які суперечать вашим принципам. Чіткість у формулюваннях допоможе уникнути подвійного трактування обіцянок.

В особистому житті краще не замовчувати питання, які давно потребують обговорення. Спокійна розмова допоможе відновити рівновагу, якщо кожен матиме можливість висловитися. У фінансах не варто брати на себе чужі зобов'язання лише заради збереження гарних стосунків. Допомагайте в межах реальних можливостей.

🔮♎ Що прогнозують зірки Терезам у п’ятницю, 20 листопада

💼 Робота: шукайте справедливі умови співпраці.

💰 Фінанси: не беріть на себе необґрунтованих зобов'язань.

❤️ Кохання: відвертість допоможе відновити взаєморозуміння.

😎 Настрій: дипломатичний, але вимогливий до справедливості.

💡 Порада дня: компроміс має враховувати інтереси обох сторін.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 20 листопада 2026 року

Використовуйте енергію дня для конкретних кроків, але не плутайте рішучість із поспіхом. Нові ідеї, корисні знайомства та нестандартні рішення можуть відкрити цікаві перспективи. Водночас важливо пам'ятати про домовленості, власні можливості й відповідальність за наслідки вибору.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.