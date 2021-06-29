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    Квентин Тарантино заявил об уходе из кино

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    Режиссер Квентин Тарантино - Квентин Тарантино заявил об уходе из кино
    Режиссер Квентин Тарантино

    Режиссеры лучше не становятся, - говорит Тарантино

    Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил об уходе из кино после съемок своего десятого фильма. Об этом он рассказал в рамках вечернего шоу Real Time with Bill Maher, отрывок из которого опубликован на YouTube.

    Кинематографист сообщил о планах снять свой последний, десятый по счету фильм. О чем будет следующая лента, Тарантино не рассказал. Однако он признался, что хотел бы создать ремейк своего полнометражного дебюта «Бешеные псы», но тут же заверил фанатов, что это только мысли вслух.

    По словам 58-летнего Тарантино, его решение уйти на пенсию связано с тем, что со временем «режиссеры лучше не становятся». Он также отметил, что его кинокарьера была длительной, а его идеи оказались полностью реализованными.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    Квентин Тарантино заявил об уходе из кино