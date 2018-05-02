Экс-участница шоу «Від пацанки до панянки» сделает семилетнему сыну тату

Бывшая участница проекта рассказала, как изменилась ее жизнь, обижается ли она на преподавателей, и с кем из девушек продолжает общаться

Оксану называют самой эффектной пацанкой третьего сезона. Мастер тату из Бахмута своим видом удивила и даже немного напугала других учениц Школы панянок. Но впоследствии нашла среди них хороших подруг. «Самые теплые отношения у меня с Кариной. Сначала мы не ладили, но после съемки на кладбище подружились. У меня были немного большие по



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Экс-участница шоу «Від пацанки до панянки» Оксана

Бывшая участница проекта рассказала, как изменилась ее жизнь, обижается ли она на преподавателей, и с кем из девушек продолжает общаться

Оксану называют самой эффектной пацанкой третьего сезона. Мастер тату из Бахмута своим видом удивила и даже немного напугала других учениц Школы панянок. Но впоследствии нашла среди них хороших подруг.

«Самые теплые отношения у меня с Кариной. Сначала мы не ладили, но после съемки на кладбище подружились. У меня были немного большие по размеру туфли, и один из них слетел. Ко всему, я еще и зацепилась платьем. И Карина единственная, кто вернулся и помог обуться. Потом она взяла меня за руку, и мы вместе пошли на локацию. Я не ожидала такого поступка. С тех пор мы дружим» , – призналась Оксана.

Оксана призналась, что не жалеет об участии в реалити и получила колоссальный опыт.

«Я похудела на 18 килограммов, но это еще не предел, – говорит участница «Від пацанки до панянки». – Правильно питаюсь, стараюсь пешком ходить на работу. До пьяного состояния не доходила уже очень давно. Единственное, что могу себе позволить, – бокал красного сухого вина. Врать не буду, продолжаю курить. Тренер запретил мне пока бросать, чтобы не вернулись лишние килограммы. Но сейчас одной пачки мне хватает на 4-5 дней, а не на один, как раньше. Ольга Фреймут правильно заметила, что в конце мне было уже нечего черпать из проекта. Я вынесла уроки из всего, что с нами случалось. К тому же, очень скучала по сыну. Поэтому ни на кого не обижаюсь, и ушла по-хорошему»

После возвращения с проекта отношения в семье Оксаны действительно стали крепче, говорит она. Они еще больше стали ценить друг друга. Экс-пацанка также ошеломила всех признанием, что планирует сделать сыну татуировку.

«Вы можете меня осуждать, но на его 7-летие я набью ему на плече маленькую звездочку. Это мой сын, и он этого хочет. И это очень круто – в семь лет иметь тату. Он вырос в такой атмосфере, и не раз наблюдал за моей работой», - отметила Оксана.