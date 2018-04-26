Проект «Від пацанки до панянки» покинула самая взрослая ученица

На десятой неделе из реалити ушла Оксана Абрамова

Оксана пришла на замену Валерии Мельник на пятой неделе проекта. Она самая взрослая (29 лет) и самая эпатажная ученица. Многочисленные татуировки, пирсинг, почти наголо побритая голова – сначала внешность девушки пугала, но впоследствии Оксана сумела найти общий язык с большинством учениц. «Она действительно хороший человек



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На десятой неделе из реалити ушла Оксана Абрамова

Оксана пришла на замену Валерии Мельник на пятой неделе проекта. Она самая взрослая (29 лет) и самая эпатажная ученица. Многочисленные татуировки, пирсинг, почти наголо побритая голова – сначала внешность девушки пугала, но впоследствии Оксана сумела найти общий язык с большинством учениц.

«Она действительно хороший человек – прямолинейная, честная, откровенная», –так охарактеризовала экс-пацанку Яна.

Оксана пришла в Школу, чтобы стать более женственной. Но против занятий, которые могли этому научить, постоянно бунтовала. На десятой неделе, которую посвятили реализации творческих способностей, девушка нагрубила педагогу по вокалу, устроила истерику и даже не попыталась пройти испытание на аттракционах.

«Никто не заставлял Оксану становиться «90-60-90», – говорит заместитель директора Школы панянок на Новом канале Ирина Дюденко. – Речь идет о том, чтобы со своими пропорциями, со своей индивидуальностью стать лучше».

Вес Оксаны – 116 килограммов, и это часто становилось оправданием во время испытаний.

«Она хотела худеть, но ни разу не вышла на улицу, чтобы позаниматься. А попросила она хоть раз, чтобы привезли скакалки? Нет! Она просто ела и ела», – высказала свое мнение другая ученица, Маша.

«Я рада, что пришла сюда. Со мной произошло множество всего, чего бы никогда не произошло дома. Познакомилась со многими интересными людьми. Это бесценный опыт», – призналась Оксана.