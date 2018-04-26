Проект «Від пацанки до панянки» покинула самая взрослая ученица
- 26 Квiтня, 11:44
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Розсилка
На десятой неделе из реалити ушла Оксана Абрамова
Оксана пришла на замену Валерии Мельник на пятой неделе проекта. Она самая взрослая (29 лет) и самая эпатажная ученица. Многочисленные татуировки, пирсинг, почти наголо побритая голова – сначала внешность девушки пугала, но впоследствии Оксана сумела найти общий язык с большинством учениц.
«Она действительно хороший человек – прямолинейная, честная, откровенная», –так охарактеризовала экс-пацанку Яна.
Оксана пришла в Школу, чтобы стать более женственной. Но против занятий, которые могли этому научить, постоянно бунтовала. На десятой неделе, которую посвятили реализации творческих способностей, девушка нагрубила педагогу по вокалу, устроила истерику и даже не попыталась пройти испытание на аттракционах.
«Никто не заставлял Оксану становиться «90-60-90», – говорит заместитель директора Школы панянок на Новом канале Ирина Дюденко. – Речь идет о том, чтобы со своими пропорциями, со своей индивидуальностью стать лучше».
Вес Оксаны – 116 килограммов, и это часто становилось оправданием во время испытаний.
«Она хотела худеть, но ни разу не вышла на улицу, чтобы позаниматься. А попросила она хоть раз, чтобы привезли скакалки? Нет! Она просто ела и ела», – высказала свое мнение другая ученица, Маша.
«Я рада, что пришла сюда. Со мной произошло множество всего, чего бы никогда не произошло дома. Познакомилась со многими интересными людьми. Это бесценный опыт», – призналась Оксана.