Удар РФ по Харкову, де загинуло троє дітей та нові правила бронювання: головне за день 19 жовтня

Дайджест новин, які сталися вдень 19 жовтня 2026 року

Цього дня Росія вдарила по парку в Харкові, Сергій Корецький прокоментував зміни до правил бронювання військовозобов'язаних, а окупанти вдруге зруйнували в Ірпені завод з виробництва рукавів для зберігання зерна.

«Главком» склав добірку головних подій за день 19 жовтня.

РФ вдарила по парку на Харківщині: серед загиблих – троє дітей, багато поранених

Унаслідок російської атаки на Харківщину загинуло немовля фото: ДСНС Харківщини

Окупанти атакували безпілотником центральний парк Нової Водолаги на Харківщині. Унаслідок цього загинули люди. За даними міністра, через російський удар загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку. Щонайменше 14 людей поранені, серед них – семеро дітей.

Нові правила бронювання: премʼєр пояснив, чому уряд йде на такий крок

Корецький сказав, що протягом останніх шести-восьми місяців щомісячна кількість заброньованих і тих, хто отримав відстрочку, зростає на десятки тисяч фото: sergii.koretskyi/Facebook

Прем'єр-міністр Сергій Корецький прокоментував зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. За його словами, пріоритетом має залишатися обороноздатність держави, а критичними слід вважати передусім підприємства, які забезпечують потреби оборони та життєдіяльність країни.

У Рівному окупанти вдарили по складу одного з найбільших дистриб’юторів ліків в Україні

Наслідки атаки окупантів фото: ДСНС Рівненщини

У Рівному російська терористична армія вдарила по складу одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні компанії «БаДМ». Зазначається, що росіяни поцілили в склад площею 2 370 кв. м, який у місті Рівне відкрили у 2012 році. Обійшлось без постраждалих.

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