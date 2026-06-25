Білорусь покликала українців по гриби та ягоди: Прикордонна служба відреагувала

У прикордонній службі попередили, що такі заяви можуть бути черговою провокацією, а кордон із Білоруссю залишається небезпечним

У Білорусі заявили про намір відкрити кордон для українців, які нібито хочуть збирати гриби та ягоди. Водночас у Державній прикордонній службі України закликали не довіряти таким повідомленням, наголосивши, що вони можуть бути черговою провокацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка.

За словами Демченка, українським громадянам не варто реагувати на подібні заяви білоруської сторони, адже вони можуть мати приховану мету. «Та й загалом білоруський напрямок залишається небезпечним», – зазначив речник Державної прикордонної служби.

Він також нагадав, що кордон між Україною та Білоруссю залишається замінованим і має потужні інженерні укріплення. У ДПСУ наголошують, що будь-які заяви про можливе відкриття кордону слід оцінювати критично, зважаючи на те, що Білорусь є союзником Росії у війні проти України.

«Ми не підтримуємо зв'язок з білоруськими прикордонниками. ДПСУ нічого від них не отримувала. І іншими каналами теж не отримувала. Більше того, Україна не погодиться це, бо це є лінія, яка є небезпечною, і пропуск до країни, яка підтримує країну-терористку є неможливим», – зазначив Демченко.

Прикордонники не виключають, що такі повідомлення можуть бути частиною чергової інформаційної провокації або спробою виманити людей до небезпечної прикордонної зони.

Нагадаємо, що Росія з початку року тисне на Білорусь, домагаючись від Лукашенка білоруської території для розширення війни проти України та гібридних операцій проти країн НАТО.

За словами американських та європейських дипломатів і розвідників, Москва має конкретні цілі. Білоруська територія потрібна для регулярних запусків дронів по українських об'єктах, розширення лінії фронту в бік західних областей України та відтягування резервів ЗСУ з критичних ділянок на сході.

Крім того, Кремль розглядає Білорусь як плацдарм для провокацій проти сусідніх країн – членів НАТО. Москва хоче перевірити реакцію Альянсу і підірвати підтримку України на Заході. Минулого літа російські безпілотники вже залітали в повітряний простір Польщі – тепер такі операції можуть стати систематичними, зазначає видання.

Причина – уповільнення російського наступу на Донбасі. Путіну потрібні нові точки напруги, і Білорусь – найзручніший варіант.