Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 13 жовтня 2026 року

Відключення світла повʼязані з атаками РФ на енергосистему України

У Київській області 13 жовтня 2026 року скасовано екстрені відключення електроенергії. Регіон повертається до стабілізаційних графіків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Енергетики оприлюднили оновлені графіки відключень світла для мешканців області. Згідно з ними, обмеження електропостачання передбачені для восьми підчерг. Ще чотири підчерги мають залишатися зі світлом протягом усього дня.

Графіки відключення світла на Київщині 13 жовтня 2026 року

черга 1.1 – з 08:00 до 10:00, з 18:30 до 20:30;

черги 1.2 та 2.1 – з 16:30 до 20:30;

черга 2.2 – з 08:00 до 10:00, з 16:30 до 20:30;

черга 3.1 – з 20:00 до 24:00;

черга 3.2 – з 09:30 до 13:30, з 20:00 до 24:00;

черга 4.1 – з 09:30 до 13:30, з 20:00 до 22:00;

черга 4.2 – з 09:30 до 13:30, з 20:00 до 24:00;

черга 5.1 – з 16:00 до 19:00;

черги 5.2 та 6.1 – з 13:00 до 17:00;

черга 6.2 – з 06:00 до 10:00, з 13:00 до 17:00.

фото: ДТЕК

фото: ДТЕК

Відключення світла у Києві 13 жовтня 2026 року

У Києві перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку «Київ Цифровий». Також графік доступний на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.