Блукали в лісі понад добу: поліція розшукала сім'ю, яка пішла по гриби

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Блукали в лісі понад добу: поліція розшукала сім'ю, яка пішла по гриби
На Дніпропетровщині правоохоронці розшукали жінку з дітьми, які заблукали в лісі під час збору грибів
фото: Нацполіція

Мобільних телефонів при собі родина не мала

На Дніпропетровщині правоохоронці розшукали жінку з дітьми, які заблукали в лісі під час збору грибів. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області

10 листопада до поліції звернулася мешканка села Котовка Самарівського району та розповіла, що її донька разом із двома малолітніми дітьми ще 9 листопада пішли до лісу по гриби та не повернулися. Мобільних телефонів при собі родина не мала.

До пошуків негайно долучилися поліцейські, рятувальники та місцеві жителі. Завдяки спільним зусиллям правоохоронці розшукали 39-річну жінку, її 12-річного сина та 10-річну доньку. Виявилося, що під час прогулянки вони заблукали й не змогли самостійно знайти дорогу додому.

Життю та здоров’ю родини нічого не загрожує. Поліцейські провели з ними бесіду щодо правил безпечного перебування в лісі.

Нагадаємо, у Чернівецькій області під час прогулянки лісом місцева мешканка Ольга Бонднарчук натрапила на дивовижний гриб, який в народі називають «пальці мерця».

До слова, питання вживання грибів дітьми є доволі поширеним, і хоча часто його пов'язують із труднощами перетравлення, наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марія Шевченко пояснила, що головна причина обмежень інша.

Коментуючи твердження про те, що дітям до 12 років не варто їсти гриби через вміст хітину, мікологиня навела роз’яснення, які стосуються не лише дітей.

Теги: рятувальники Дніпропетровщина гриби

