Блукали в лісі понад добу: поліція розшукала сім'ю, яка пішла по гриби

На Дніпропетровщині правоохоронці розшукали жінку з дітьми, які заблукали в лісі під час збору грибів

Мобільних телефонів при собі родина не мала

На Дніпропетровщині правоохоронці розшукали жінку з дітьми, які заблукали в лісі під час збору грибів. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, пише «Главком».

10 листопада до поліції звернулася мешканка села Котовка Самарівського району та розповіла, що її донька разом із двома малолітніми дітьми ще 9 листопада пішли до лісу по гриби та не повернулися. Мобільних телефонів при собі родина не мала.

До пошуків негайно долучилися поліцейські, рятувальники та місцеві жителі. Завдяки спільним зусиллям правоохоронці розшукали 39-річну жінку, її 12-річного сина та 10-річну доньку. Виявилося, що під час прогулянки вони заблукали й не змогли самостійно знайти дорогу додому.

Життю та здоров’ю родини нічого не загрожує. Поліцейські провели з ними бесіду щодо правил безпечного перебування в лісі.

