Эксперты назвали лучший мультфильм 2020 года

В центре сюжета — история экзистенциальных приключений нью-йоркского джазмена и его души

Мультфильм «Душа», снятый студией Pixar, получил премию Annie Awards в номинации «Лучший анимационный фильм», говорится на сайте премии.

На эту награду претендовал также мультфильм «Вперед» (2019), анимационная работа Netflix «Семья Уиллоби» (2020) и проекты DreamWorks Animation «Семейка Крудс: новоселье» (2020). В феврале этого года «Душа» режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса получил премию «Золотой глобус», его назвали лучшим анимационным фильмом.

Мультфильм вышел в украинском прокате 21 января. В центре сюжета — история экзистенциальных приключений нью-йоркского джазмена и его души. С октября прошлого года лента собрала в мировом прокате более 117 миллионов долларов.

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