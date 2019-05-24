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    Жизнь

    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри

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    Меган Маркл и принц Гарри - Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Меган Маркл и принц Гарри

    Принц более эмоциональный и не сдерживает своих чувств - cчитает Тиффани

    Актриса, сыгравшая герцогиню Сассекскую в новом фильме, детально изучила ее поведение. Тиффани Смит уверена, что Меган Маркл  управляет своим мужем.

    Девушка рассказала, что тщательно готовилась к работе. Она несколько месяцев изучала поведение Меган, ее интервью, общалась с различными специалистами. Всё это позволило ей составить свое представление о супруге принца Гарри.

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    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри
    Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри

    Тиффани выразила уверенность, что Меган любит мужа меньше, чем он ее. «Герцогиня применяет хитрую тактику по приручению принца Гарри», – высказалась Смит. Принц более эмоциональный и не сдерживает своих чувств. Он часто признается жене в любви на публике. Она этого не делает. «Меган не признаётся мужу в любви так, как он ей», – заметила актриса.

    Актриса уверена, что Меган – «амбициозный человек», которые не любит находиться под чьей бы то ни было властью. Она предположила, что Маркл пережила переломный момент, когда решила: «Я устала от того, что мной манипулируют, и теперь я собираюсь постоять за себя».

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    актриса Меган Маркл Принц Гарри
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