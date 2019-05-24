Эксперты разгадали хитрую тактику Меган Маркл по приручению принца Гарри



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Меган Маркл и принц Гарри

Принц более эмоциональный и не сдерживает своих чувств - cчитает Тиффани

Актриса, сыгравшая герцогиню Сассекскую в новом фильме, детально изучила ее поведение. Тиффани Смит уверена, что Меган Маркл управляет своим мужем.

Девушка рассказала, что тщательно готовилась к работе. Она несколько месяцев изучала поведение Меган, ее интервью, общалась с различными специалистами. Всё это позволило ей составить свое представление о супруге принца Гарри.

Тиффани выразила уверенность, что Меган любит мужа меньше, чем он ее. «Герцогиня применяет хитрую тактику по приручению принца Гарри», – высказалась Смит. Принц более эмоциональный и не сдерживает своих чувств. Он часто признается жене в любви на публике. Она этого не делает. «Меган не признаётся мужу в любви так, как он ей», – заметила актриса.

Актриса уверена, что Меган – «амбициозный человек», которые не любит находиться под чьей бы то ни было властью. Она предположила, что Маркл пережила переломный момент, когда решила: «Я устала от того, что мной манипулируют, и теперь я собираюсь постоять за себя».