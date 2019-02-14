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    Шоу-биз

    Наталия Гоций призналась, что не боится конкуренции с Аллой Костромичевой из шоу «Топ-модель по-украински»

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    Наталья Гоций - Наталия Гоций призналась, что не боится конкуренции с Аллой Костромичевой из шоу «Топ-модель по-украински»
    Наталья Гоций

    Теперь в телевизионном эфире будут блистать две ведущие-топ-модели

    Конечно, у Аллы  Костромичевой уже солидный телевизионный опыт – за плечами у девушки пять сезонов проектов «Супермодель по-украински» и «Топ-модель по-украински», то ТВ-карьера Натальи Гоций только начинается в проекте «Подиум».

    К этой роли девушка подошла ответственно – работала с преподавателями по украинскому языку и постановке речи, прошла курс, как чувствовать себя увереннее перед камерой. И готова предстать перед украинским зрителем. 

    По словам Наталья Гоций, она не боится сравнений и критики.

    «Я понимаю, что нас будут сравнивать, хотя это сложно. Но конкуренции с Аллой не боюсь. Она – уже профессионал, давно ведет «Топ-модель по-украински». А я только начинаю. Плюс, у нас совсем разные амплуа. Алла несет образ сильной, волевой, иногда даже жесткой ведущей. Она учит и критикует. А я, скорее, поддерживаю и очень болею за наших участников. Критикой у нас занимаются эксперт», - отметила ведущая проекта «Подиум».

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    Наталия Гоций призналась, что не боится конкуренции с Аллой Костромичевой из шоу «Топ-модель по-украински»
    Наталия Гоций призналась, что не боится конкуренции с Аллой Костромичевой из шоу «Топ-модель по-украински»
    Наталия Гоций призналась, что не боится конкуренции с Аллой Костромичевой из шоу «Топ-модель по-украински»
    Наталия Гоций призналась, что не боится конкуренции с Аллой Костромичевой из шоу «Топ-модель по-украински»

    Кроме этого. Наталья призналась, что за время съемок проекта она очень привязалась к участникам.

    « За время съемок полюбила их всех. И очень болела и переживала за каждого. Я изо всех сил старалась им помочь, «вытягивала» во время финального дефиле недели. Эксперты смотрели на некоторые наряды и говорили: «Это не так, то не так. И вообще, что за крой». А я пыталась находить плюсы и сглаживать острые углы. Ведь понимаю, что наши дизайнеры – начинающие. Они многое знают и умеют, но им еще многому предстоит научиться. Не могла помочь им что-то сшить или сконструировать. Но поделиться опытом работы с дизайнерами, чувством стиля, конечно же, старалась». = рассказала Гоций.

    Напомним, что в телевизионном эфире Нового канала проект «Подиум» стартует 20 февраля.

     

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