  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Все еще вместе: возлюбленный Беллы Хадид показал ее в обнимку с псом

    • Розсилка
    Белла Хадид и The Weeknd&nbsp; - Все еще вместе: возлюбленный Беллы Хадид показал ее в обнимку с псом
    Белла Хадид и The Weeknd 
    instagram.com/bellahadid

    Несмотря на слухи о расставании Белла и The Weeknd наслаждаются обществом друг друга

    На сегодняшний день 28-летний Абель Тесфайе, известный под псевдонимом, и 22-летняя Белла Хадид считаются одной из самых образцовых голливудских пар. Они практически не расстаются и время от времени радуют поклонников снимками друг друга.

    Так несколько часов назад музыкант опубликовал в Instagram Stories новое фото модели, сделанное у него в квартире. В кадре Белла предстала в майке, домашних штанах и в обнимку с псом Абеля. Несмотря на то, что комментарии в Stories увидеть нельзя, уверены, что поклонников очень умилил этот пост.


    -78_04

    -78_04

    Ранее ходили слухи о том, что Абель предложил возлюбленной переехать к нему в апартаменты. Судя по всему, пара действительно живет вместе. А вот разговоры о помолвке модели музыканта пока так и остались доводами поклонников.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    мужчина и женщина знаменитости модель Белла Хадид
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ