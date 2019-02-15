Все еще вместе: возлюбленный Беллы Хадид показал ее в обнимку с псом



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Белла Хадид и The Weeknd instagram.com/bellahadid

Несмотря на слухи о расставании Белла и The Weeknd наслаждаются обществом друг друга

На сегодняшний день 28-летний Абель Тесфайе, известный под псевдонимом, и 22-летняя Белла Хадид считаются одной из самых образцовых голливудских пар. Они практически не расстаются и время от времени радуют поклонников снимками друг друга.

Так несколько часов назад музыкант опубликовал в Instagram Stories новое фото модели, сделанное у него в квартире. В кадре Белла предстала в майке, домашних штанах и в обнимку с псом Абеля. Несмотря на то, что комментарии в Stories увидеть нельзя, уверены, что поклонников очень умилил этот пост.





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Ранее ходили слухи о том, что Абель предложил возлюбленной переехать к нему в апартаменты. Судя по всему, пара действительно живет вместе. А вот разговоры о помолвке модели музыканта пока так и остались доводами поклонников.

Джерело: graziamagazine.ru