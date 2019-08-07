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    Жизнь

    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе

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    Эмма Уотсон - Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон

    29-летняя Эмма Уотсон решила бороться с харрасментом своими способами: она создала в Англии службу бесплатных юридических консультаций для тех, кто подвергается домогательствам на рабочем месте

    Консультации будут проводиться специалистами британского благотворительного фонда для женщин и девочек Rosa. Цель сервиса - дать всем жертвам харрасмента необходимую юридическую информацию, чтобы они не боялись обращаться в полицию.

    «Понимание прав и того, как вы можете и должны их использовать, - это важная часть создания рабочих мест. А этот сервис юридических консультаций сможет защитить женщин от домогательств, даст им уверенность в себе и в своем деле»,- заявила звезда «Гарри Поттера». 

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    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе
    Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе

    Эмма, которая уже много лет борется за равенство полов, также упомянула, что 21 июня Международная организация труда приняла конвенцию против насилия и домогательств на рабочих местах. В документе дается официальное определение харрасмента в профессиональной сфере - это поведение, действие или угроза, которые могут привести к физическому, психологическому, сексуальному или экономическому ущербу.

    Джерело: Hello!

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