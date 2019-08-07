Эмма Уотсон запустила юридические консультации для жертв домогательств на работе



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Эмма Уотсон

29-летняя Эмма Уотсон решила бороться с харрасментом своими способами: она создала в Англии службу бесплатных юридических консультаций для тех, кто подвергается домогательствам на рабочем месте

Консультации будут проводиться специалистами британского благотворительного фонда для женщин и девочек Rosa. Цель сервиса - дать всем жертвам харрасмента необходимую юридическую информацию, чтобы они не боялись обращаться в полицию.

«Понимание прав и того, как вы можете и должны их использовать, - это важная часть создания рабочих мест. А этот сервис юридических консультаций сможет защитить женщин от домогательств, даст им уверенность в себе и в своем деле»,- заявила звезда «Гарри Поттера».

Эмма, которая уже много лет борется за равенство полов, также упомянула, что 21 июня Международная организация труда приняла конвенцию против насилия и домогательств на рабочих местах. В документе дается официальное определение харрасмента в профессиональной сфере - это поведение, действие или угроза, которые могут привести к физическому, психологическому, сексуальному или экономическому ущербу.

Джерело: Hello!