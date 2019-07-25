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    Жизнь

    Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз

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    <p>Энн Хэтэуэй</p> <p>instagram.com/annehathaway/</p> - Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз

    Энн Хэтэуэй

    instagram.com/annehathaway/

    Голливудская актриса призналась в этом в своем Instagram, показав округлившийся живот

    Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй поделилась радостной новостью – она ждет второго ребенка. Неожиданности этому факту добавляет то, что общественность узнала о грядущем пополнении ни от инсайдеров или СМИ, а то самой 36-летней звезды. Энн показала уже довольно сильно округлившийся живот в своем Instagram.

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    Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
    Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
    Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
    Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
    Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
    Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
    Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
    Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
    Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
    instagram.com/annehathaway/

    «Это не для фильма. Ну, а если отбросить шутки, то хочу сказать всем, кто прошел через ад неудачных попыток забеременеть и через бесплодие, что ни один из моих путей стать мамой не был прямым», – написала Энн.

    Хэтэуэй и ее возлюбленный Адам Шульман уже воспитывают трехлетнего сына Джонатана Роузбэнкса. При этом пара старается не показывать ребенка в социальных сетях.

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    актриса
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