Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз



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Энн Хэтэуэй instagram.com/annehathaway/

Голливудская актриса призналась в этом в своем Instagram, показав округлившийся живот

Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй поделилась радостной новостью – она ждет второго ребенка. Неожиданности этому факту добавляет то, что общественность узнала о грядущем пополнении ни от инсайдеров или СМИ, а то самой 36-летней звезды. Энн показала уже довольно сильно округлившийся живот в своем Instagram.

«Это не для фильма. Ну, а если отбросить шутки, то хочу сказать всем, кто прошел через ад неудачных попыток забеременеть и через бесплодие, что ни один из моих путей стать мамой не был прямым», – написала Энн.

Хэтэуэй и ее возлюбленный Адам Шульман уже воспитывают трехлетнего сына Джонатана Роузбэнкса. При этом пара старается не показывать ребенка в социальных сетях.