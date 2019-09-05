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    Жизнь

    Еще 11 певиц обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

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    Пласидо Доминго - Еще 11 певиц обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
    Пласидо Доминго

    Пресс-секретарь тенора, в свою очередь, назвал высказывания женщин попытками очернить исполнителя

    В августе из-за скандала вокруг имени всемирно известного тенора Пласидо Доминго с исполнителем перестали сотрудничать ведущие театры мира. Тогда восемь певиц и одна танцовщица обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Со слов женщин, тенор рвался проводить их до дома, обещал ночные консультации и в целом вел себя вызывающе и фамильярно.

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    Еще 11 певиц обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
    Еще 11 певиц обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
    Еще 11 певиц обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
    Еще 11 певиц обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
    Еще 11 певиц обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
    Еще 11 певиц обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
    Еще 11 певиц обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
    Еще 11 певиц обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
    Еще 11 певиц обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
    Еще 11 певиц обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

    После огласки этих историй с обвинениями в адрес певца обратились еще 11 женщин. Одной из пострадавших стала певица Анджела Тернер Уилсон. Женщина рассказала, что артист подошел к ней, когда она находилась в гримерке… И попытался ее раздеть. Когда же она начала сопротивляться, то Доминго попросту вышел за дверь, оставив ее «ошеломленной и униженной».

    Директор артиста уверяет, что заявления женщин путанные и крайне невнятные. Все происходящее он назвал черным пиаром вокруг имени звезды

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    артист певица
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