Это фото разорвало сеть: Федишин в белых кроссовках и футболке «Армани» копает картошку



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Певица Ирина Федишин с сыном instagram.com/irynafedyshyn/

Могу и на сцене петь, а могу и на огороде поработать, - заявила артистка

Популярная певица Ирина Федишин в очередной раз показала, что она – певица с народа. В своем Инстаграме артистка показала, как работает на огороде. На фото звезда позирует вместе с сыном Олегом.

«Несмотря на физический труд, в эмоциональном плане - это время релакса. Как говорится, голова отдыхает. Жизнь контрастов. Могу и на сцене петь, а могу и на огороде поработать», - заявила артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 7 Сен 2020 в 2:37 PDT

Также певица рассказала о лечебных свойствах картофеля.

«Лечит артриты, варикоз, лихорадку, давления и гипертонические кризы. Старше или моложе, здоровые или больные, все встают с постели и ковыляют с ведром на огород, чтобы подсобирать. Только когда все выкопанотогда душа успокаивается и возвращается к будничным делам. Тогда становится невероятно легко. И в глазах пролетают цифры: какая цена на картошку в этом году, сколько мешков выкопали сколько, сап сломали, сколько заплатили за коня или мотоблок, сколько потратили, чтобы накрыть стол помощникам, сколько ушло сил на посадку, окучивание, сбор жуков и т.д. Ну и еще надо отработать соседям. А потом приходит мысль ..., но можно было бы и купить, но «свое есть свое», - написала артистка.