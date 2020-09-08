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    Жизнь

    Это фото разорвало сеть: Федишин в белых кроссовках и футболке «Армани» копает картошку

    • Розсилка
    Певица Ирина Федишин с сыном - Это фото разорвало сеть: Федишин в белых кроссовках и футболке «Армани» копает картошку
    Певица Ирина Федишин с сыном
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Могу и на сцене петь, а могу и на огороде поработать, - заявила артистка

    Популярная певица Ирина Федишин в очередной раз показала, что она – певица с народа. В своем Инстаграме артистка показала, как работает на огороде. На фото звезда позирует вместе с сыном Олегом.

    «Несмотря на физический труд, в эмоциональном плане - это время релакса. Как говорится, голова отдыхает. Жизнь контрастов. Могу и на сцене петь, а могу и на огороде поработать», - заявила артистка.

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    Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

    Также певица рассказала о лечебных свойствах картофеля.  

    «Лечит артриты, варикоз, лихорадку, давления и гипертонические кризы. Старше или моложе, здоровые или больные, все встают с постели и ковыляют с ведром на огород, чтобы подсобирать. Только когда все выкопанотогда душа успокаивается и возвращается к будничным делам. Тогда становится невероятно легко. И в глазах пролетают цифры: какая цена на картошку в этом году, сколько мешков выкопали сколько, сап сломали, сколько заплатили за коня или мотоблок, сколько потратили, чтобы накрыть стол помощникам, сколько ушло сил на посадку, окучивание, сбор жуков и т.д. Ну и еще надо отработать соседям. А потом приходит мысль ..., но можно было бы и купить, но «свое есть свое», - написала артистка.

    певица Ирина Федишин
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