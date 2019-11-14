Ежа Соника перерисовали – в новом трейлере он наконец-то похож на свою оригинальную версию (видео)



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Еж Соник появился в видеоиграх Sega в 1991 году

Предыдущая версия персонажа вызвала шквал критики и негатива в социальных сетях

Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник», снятого по серии игр про синего ежа. В новой версии создатели изменили образ главного героя, так как прежний внешний вид ежа раскритиковали поклонники игр. Они посчитали, что кинообраз совсем не похож на оригинал.

Первый вариант Соника начали критиковать сразу после публикации постера в декабре 2018 года. Особенно фанатов не устроили глаза (они не такие большие, как в игре) и слишком большое количество зубов. Теперь же ежик гораздо больше похож на персонажа игры.

Летом продюсер «Соника» Тим Миллер заявил, что премьера фильма будет отложена ради того, чтобы создатели успели переработать внешний вид ежа. Миллер заявил, что считает критику поклонников справедливой. Так, с ноября 2019 года премьера фильма перенеслась на февраль 2020 года.

Еж Соник появился в видеоиграх Sega в 1991 году. С тех пор было продано более 360 миллионов копий игр с участием этого персонажа.

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