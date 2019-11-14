  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Внучка Софии Ротару позирует в стильном образе на улицах Нью-Йорке

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Внучка Софии Ротару позирует в стильном образе на улицах Нью-Йорке
    instagram.com/iamsofiaeve

    София Евдокименко, внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару, опубликовала фотографию в узкой улочке Нью-Йорка

    Внучка именитой певицы Софии Ротару, 18 летняя Соня Евдокименко продолжает покорять поклонников чередой стильный повседневных образов. 

    Девушка развивает свой блог, а также явно хочет расти в модельной сфере. Она посещает модные показы всемирно известных брендов, время от времени сама выступает в роли фотомодели. 

    При этом девушка буквально каждый день делится модным вдохновением с многотысячной армией поклонников в сети instagram.

    Так, на своей страничке Соня опубликовала серию фото в новом трендовом осеннем образе. Который получился в меру «бунтарским». 

    Девушка позирует на фоне городский пейзажей. На Соне - простые голубые джинсы с дырками на коленях. Образ дополняет черная футболка, заправленная в штаны. А также спортивный бомбер.

    «Планирую свою будущую ночь в кино с друзьями», - написала София.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve

    Фанаты начали активно обсуждать снимок: «У вас классные фотографии в профиле», «Очень нежное фото», «Какие же классные у тебя фото», «как же мне нравятся эти улочки большого города», «Очень у вас красивая внешность», «У вас такое красивое фото. На что вы обычно фотографируйте? Или это такая обработка красиво?».

    знаменитости фотография кино Instagram время
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ