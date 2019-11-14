Внучка Софии Ротару позирует в стильном образе на улицах Нью-Йорке

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instagram.com/iamsofiaeve

София Евдокименко, внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару, опубликовала фотографию в узкой улочке Нью-Йорка

Внучка именитой певицы Софии Ротару, 18 летняя Соня Евдокименко продолжает покорять поклонников чередой стильный повседневных образов.

Девушка развивает свой блог, а также явно хочет расти в модельной сфере. Она посещает модные показы всемирно известных брендов, время от времени сама выступает в роли фотомодели.

При этом девушка буквально каждый день делится модным вдохновением с многотысячной армией поклонников в сети instagram.

Так, на своей страничке Соня опубликовала серию фото в новом трендовом осеннем образе. Который получился в меру «бунтарским».

Девушка позирует на фоне городский пейзажей. На Соне - простые голубые джинсы с дырками на коленях. Образ дополняет черная футболка, заправленная в штаны. А также спортивный бомбер.

«Планирую свою будущую ночь в кино с друзьями», - написала София.

Фанаты начали активно обсуждать снимок: «У вас классные фотографии в профиле», «Очень нежное фото», «Какие же классные у тебя фото», «как же мне нравятся эти улочки большого города», «Очень у вас красивая внешность», «У вас такое красивое фото. На что вы обычно фотографируйте? Или это такая обработка красиво?».