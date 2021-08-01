Фан-клуб Олега Винника поздравил своего идола оригинальным видео

31 июля певцу Олегу Виннику исполнилось 48 лет

Участники самого большого фан-клуба Олега Винника в Украине «Многосчастьевск» сняли для украинского артиста настоящий поздравительный фильм.

По словам главной поклонницы «Мистера Счастье» Валерии Барон, основным заданием для режиссера было заявить в праздничном клипе все масштабные телевизионные проекты Олега за год, а именно - гипершоу «Маска», вокальное шоу «Голос країни» и фильм «Скажене весілля». Так в поздравительном видео появился новый герой следующего сезона «Маска», самые яркие участники последнего сезона шоу «Голос країни», свои «Горбунов и Осадчая» и целых два Винника. А специальным гостем этого маленького фильма стал актер и стендап-комик Тарас Стадницкий «Володька».

А основной поздравительной песней стала кавер-версия песни «Схожа на квітку» в исполнении звезд «Голосу країни». Песню в свое время Олег написал для Таюне.

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