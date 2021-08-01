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    Фан-клуб Олега Винника поздравил своего идола оригинальным видео

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    Фан-клуб Олега Винника поздравил своего идола оригинальным видео

    31 июля певцу Олегу Виннику исполнилось 48 лет

    Участники самого большого фан-клуба Олега Винника в Украине «Многосчастьевск» сняли для украинского артиста настоящий поздравительный фильм.

    По словам главной поклонницы «Мистера Счастье» Валерии Барон, основным заданием для режиссера было заявить в праздничном клипе все масштабные телевизионные проекты Олега за год, а именно - гипершоу «Маска», вокальное шоу «Голос країни» и фильм «Скажене весілля». Так в поздравительном видео появился новый герой следующего сезона «Маска», самые яркие участники последнего сезона шоу «Голос країни», свои «Горбунов и Осадчая» и целых два Винника. А специальным гостем этого маленького фильма стал актер и стендап-комик Тарас Стадницкий «Володька».

    А основной поздравительной песней стала кавер-версия песни «Схожа на квітку» в исполнении звезд «Голосу країни». Песню в свое время Олег написал для Таюне.

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена украинского шоумена шокировала признаниями о семейной жизни: «Бил и подсыпал наркотики».

    Менее чем через пол года, на ее день рождения, ведущий сделал Юле предложение. А через два месяца после свадьбы Джеджула впервые ударил избранницу.

    «Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым», — вспомнила Юля.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Фан-клуб Олега Винника поздравил своего идола оригинальным видео