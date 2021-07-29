Что скажут соседи? Настя Каменских устроила пикантную съемку прямо на балконе (фото)

Звезда вышла на балкон в одном белье и взбудоражила соседей

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала фигуру в одном белье. Артистка позировала с утра без макияжа.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили кадры и засыпали исполнительницу комплиментами.

Каменских позировала на камеру, стоя на балконе. Для снимка она выбрала черное белье, которое подчеркнуло пышные формы певицы. Кроме того, звезда решила распустить свои кудрявые волосы и появилась перед подписчиками полностью без макияжа.

«Good morning. Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет», – подписала фото знаменитость.

Пользователям сети очень понравились откровенные снимки Каменских. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.