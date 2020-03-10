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    Жизнь

    Фестиваль Коачелла отменен из-за коронавируса

    • Розсилка
    Фестиваль Коачелла отменен из-за коронавируса

    Jрганизаторам нужно договориться со всеми хедлайнерами о переносе на октябрь

    В связи в распространением коронавируса отменяется одно крупное мероприятие за другим. На этот раз пострадала Коачелла — самый крупный и известный музыкальный фестиваль готовятся перенести на осень с 9 по 16 октября, об этом сообщает Billboard. В округе Риверсайд в Калифорнии, где обычно проходит Коачелла, на которую приезжают 250 тысяч фанатов, в воскресенье было зафиксировано еще три случая заражения коронавирусом. Это всерьез обеспокоило организаторов и промоутеров, которые сейчас пытаются спасти фестиваль от полной отмены.

    Теперь организаторам нужно договориться со всеми хедлайнерами о переносе на октябрь. В этом году выступить должны Трэвис Скотт, Френк Оушен и другие известные музыканты. Если решить все вопросы получится в течение 48 часов, то фестиваль перенесут на несколько месяцев, а если нет, то СМИ сообщают, что мероприятие, скорее всего, будет полностью отменено.

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