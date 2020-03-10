  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Ведущая «Топ-модель по-украински» разделась ради пикантных фото

    • Розсилка
    Ведущая «Топ-модель по-украински» разделась ради пикантных фото
    Алла Костромичева

    Известная украинская модель поделилась новим фото в Instagram

    На фото Алла Костромичева позирует в черном мини-купальнике. Она стоит в душевой кабинке под потоком воды. Волосы у модели были распущены. На фоне можно увидеть поручень, бамбуковые стены, а также стеклянное перекрытие.

    2_1_01
    instagram.com/alla

    Фанаты успели поставить более 50 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

    «Алла вы бесспорно прекрасны, уверена как для модели идеальны, но мне хочется вас немного накормить», «Никакой фигуры нет, доска:-)», «Отличная фигура, чем завидовать попробуйте с собой сделать, чтобы хоть похожей стать», «Спасибо вам за то что вы есть. Вы просто Богиня!».

    знаменитости фотография Топ-модель по-украински модель Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ