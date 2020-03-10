Ведущая «Топ-модель по-украински» разделась ради пикантных фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алла Костромичева

Известная украинская модель поделилась новим фото в Instagram

На фото Алла Костромичева позирует в черном мини-купальнике. Она стоит в душевой кабинке под потоком воды. Волосы у модели были распущены. На фоне можно увидеть поручень, бамбуковые стены, а также стеклянное перекрытие.

Фанаты успели поставить более 50 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

«Алла вы бесспорно прекрасны, уверена как для модели идеальны, но мне хочется вас немного накормить», «Никакой фигуры нет, доска:-)», «Отличная фигура, чем завидовать попробуйте с собой сделать, чтобы хоть похожей стать», «Спасибо вам за то что вы есть. Вы просто Богиня!».