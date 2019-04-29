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    Жизнь

    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд

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    Фото: imdb - Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фото: imdb

    Мировая премьера фильма «Мстители: Финал» от студии Marvel состоялась 25 апреля

    Новый фильм киновселенной Marvel «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам уже в первый выходной прокат, собрав $1,2 миллиарда. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Walt Disney Co.

    До этого рекорд принадлежал предыдущей части франшизы «Мстители: Война бесконечности», мировые сборы которой за первый уик-энд составили $640 миллионов.

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    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
    Фото: imdb

    Согласно подсчетам Bloomberg, общие сборы новых «Мстителей» могут побить отметку в $2,5 миллиарда. Сейчас лидерство по мировым сборам принадлежит фильму «Аватар» ($2,788 миллиарда), далее следуют «Титаник» и «Звездные войны: Пробуждение силы».

    кино рекорды
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