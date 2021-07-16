Фильм об украинской гимнастке получил приз на Каннском кинофестивале

Лента «Ольга» получила награду за лучший сценарий

Фильм Эли Граппа «Ольга» получила приз за лучший сценарий юбилейного 60-го Каннской недели критики.

В главной роли снялась гимнастка из Луганска, воспитанница Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного Анастасия Будяшкина. В фильме речь идет о украинской спортсменке, которая должна сделать сложный жизненный выбор, пока в ее стране происходит Евромайдан.

«Неделя критики» - одна из самых авторитетных конкурсных программ Каннского кинофестиваля. Именно с «Недели критики» в 2014 году начался триумф ленты Мирослава Слабошпицкого «Племя» - фильм получил Гран-при секции и высокие оценки критиков.

«Мы работали над этим проектом с нашими швейцарскими и французскими партнерами с 2017 года и счастливы, что результат оправдал приложенные усилия. На Каннском кинофестивале прозвучал гимн Украины, зрители плакали на кадрах из Революции достоинства и приходили в Украинский павильон благодарить за фильм. Мы надеемся на всестороннюю государственную поддержку проката: мы рассчитываем на широкий релиз, ведь это не только яркий фильм к годовщине событий на Майдане, но и увлекательная спортивная драма, держит зрителя в напряжении с первой до последней минуты», - рассказал usfa.gov. ua продюсер фильма «Ольга» Максим Асадчий.

В Украине фильм «Ольга» выйдет в широкий кинотеатральный прокат в феврале 2022 года.Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.