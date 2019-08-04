Французский изобретатель Фрэнки Запата пересек Ла-Манш на летающем ховерборде



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Перелететь пролив изобретателю удалось со второй попытки

4 августа 40-летний французский изобретатель Фрэнки Запата совершил успешный перелет через Ла-Манш на реактивном ховерборде Flyboard Air, который он создал сам.

Как пишет BBC, полет длился 22 минуты, и в среднем француз преодолел 35 километров со скоростью 170 км/ч.

Flyboard Air оснащен пятью реактивными двигателями и работает на керосине, устройство способно развивать скорость до 194 км/ч. На его разработку Минобороны Франции выделило €1,3 миллиона.

Franky Zapata a réussi à traverser la Manche à bord de son Flyboard !



Découvrez les images de son arrivée en Angleterre pic.twitter.com/bTMgA1VhYN — BFMTV (@BFMTV) August 4, 2019

Пересечь пролив Запате удалось со второй попытки. В первый раз, 25 июля, изобретатель упал в воду, пытаясь пристыковаться к сопровождавшей его лодке для дозаправки.