Футбол, нудизм и кекс с изюмом. Малоизвестные факты об имениннице Ангеле Меркель



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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель Фото: Welt

Меркель часто называют новой железной леди Европы

Сегодня, 17 июля, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отмечает свой день рождения. Ей исполняется 66 лет. Журнал Forbes в декабре 2019 года назвал Меркель самой влиятельной женщиной года. Она возглавила этот рейтинг уже в девятый раз подряд.

Мы собрали самые интересные и малоизвестные факты о самой «железной леди» Европы.

Имя и корни

Ангела Каснер родилась в семье Хорста и Герлинды Каснер. Ее отец имел польские корни. Меркель – это фамилия ее первого мужа – студента-физика Ульриха. Они познакомились в университете, а сыграли свадьбу в 1977 году. Брак распался через четыре года.

Детство

Семья переехала из Западной Германии в ГДР через несколько недель после рождения Ангелы в 1954 году, хотя в те времена существовала тенденция поступать наоборот. Хорст Каснер работал пастором в приходе лютеранской церкви в городе Перлеберг. Дисциплинированный и осторожный подход Ангелы Меркель к политике очень часто связывают именно с ее восточногерманским воспитанием.

Прозвище и личные привычки

Немцы очень часто называют своего канцлера Mutti, что переводится как мама.

ак, по информации газеты, на завтрак вместо привычной для многих кофе самая влиятельная женщина мира пьет мятный чай, служебная машина у канцлера - марки Audi, а личная - Volkswagen Golf.

Меркель крайне редко носит платья и юбки, в основном привычная одежда канцлера - костюм. Как правило, эти костюмы - черные брюки в сочетании с блейзером на трех или четырех кнопках или пуговицах - шьет дизайнер из Гамбурга Беттина Шенбах.

В сумочке у канцлера - мобильный телефон Меркель пользуется СМС для отправки сообщений коллегам и именно она ввела такой способ общения между высшими государственными чинами ФРГ. Кроме того, в ридикюли канцлера обязательно есть карандаш с блокнотом, пудреница и очки - у Меркель небольшая близорукость.

Нелюбовь к риску

Однажды на уроке физкультуры Ангела Меркель 45 минут простояла на трамплине для прыжков в воду. Она решилась прыгнуть в бассейн только под конец занятия.

Научные достижения и работа на стороне

Ангела Меркель имеет научную степень по физике и квантовой химии. Существует мнение, что ее политический успех связан именно с научным и аналитическим подходом к решению ситуаций. Она стала единственной женщиной, работавшей в секции по теоретической химии в Академии наук ГДР в Берлине. Во время учебы в колледже она работала барменом на вечеринках.

В конце 70-х годов Меркель подала заявление на должность доцента в инженерном колледже. Тогда ее пригласили на работу в Штази – Министерство государственной безопасности ГДР. По ее словам, она отказалась по причине того, что очень любит поговорить, а это не очень хорошо для шпиона.

Работу в Штази будущий канцлер так и не получила. Но если бы все сложилось иначе, она бы никогда не достигла сегодняшних политических высот. После объединения Германии любая связь со Штази означала увольнение и окончание карьеры политика.

В апреле 2013-го года в мировые СМИ был произведён вброс. Бессмысленный и беспощадный, как русский бунт. По бульварным таблоидам и интернет-сайтам бананово-лимонных оттенков вирусно распространилась фотография с тремя голыми девицами. Пикантность ситуации заключалась в том, что одна из обнажённых граций на вид имела сходство до степени слияния с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Голое фото

Если вы в 2013-м году уже пользовались интернетом, то эта картинка никак не могла пройти мимо вас (Меркель слева).

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Легенда, сопровождавшая это фото, гласила, что на нем, действительно, запечатлена фрау Меркель. Еще молодая. Еще не канцлер. В процессе отдыха на нудистском пляже.

Авторство снимка, а также дата, место и обстоятельства съемки не сообщались. Не были установлены и личности девушек, сопровождающих будущего канцлера на нудистском отдыхе. Дискредитировать Меркель этой фотографией было явно невозможно. Для Германии нудизм – это норма.

Кризис среднего возраста

После развода с первым мужем Ангела Меркель снимала нелегальную квартиру возле вокзала Берлин-Фридрихштрассе. На 30-й день рождения к ней пришел отец со словами: “В жизни ты не очень преуспела”.

Дисциплинированность

В ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года 35-летняя Ангела Меркель отправилась в баню. После этого она прошлась вдоль границы, выпила одно пиво и сразу же отправилась домой, чтобы на следующий день идти на работу отдохнувшей. Хотя тогда практически каждый житель Германии провел возле стены всю ночь.

Муж

Иоахим Зауэр – химик и профессор Берлинского университета имени Гумбольдта. Он так не любит публичность, что даже не появился на инаугурации своей жены в 2005 году. У него также есть привычка летать на самолетах бюджетных авиакомпаний, хотя он имеет право летать вместе с канцлером. Они любят ходить в оперу и много гуляют пешком. За уклонение от всеобщего внимания и любовь к опере немецкие медиа прозвали Зауэра “призраком Оперы”.

Скрытые таланты

По имеющейся информации, Ангела Меркель очень хорошо готовит, особенно кекс с изюмом. Ее много раз замечали за покупкой продуктов в обыкновенных супермаркетах. Как-то она сказала экс-президенту Нигерии Гудлаку Джонатану, что каждое утро готовит завтрак своему мужу.

Любовь к футболу

Ангела Меркель часто лично поздравляет футболистов после успешной игры и побед. СМИ любят смаковать историю о том, что однажды она не вовремя зашла в раздевалку и случайно увидела Бастиана Швайнштайгера голым.