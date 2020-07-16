Невероятное сходство. Сальма Хайек впервые показала в сети свою маму (фото)



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53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек instagram.com/salmahayek/

Артистка всегда восхваляла красоту своей матери и считала, что именно от нее унаследовала все самое лучшее

53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек опубликовала в личном блоге уникальный снимок со своей матерью — знаменитой испанской певицей Дианой Хименес Мединой, которая 14 июля отпраздновала день рождения.

Сальма трогательно обратилась к родительнице в Инстаграме. «С Днем Рождения мою прекрасную маму. Спасибо за жизнь, любовь и гены», — поблагодарила знаменитость.

instagram.com/salmahayek/

Поклонники присоединились к поздравлениям звезды. Они пожелали ее матери здоровья и долгих лет жизни. Также фанаты сочли, что Хайек как две капли воды похожа на свою близкую родственницу. «Неувядающая красота, ваша мама просто богиня», «Поздравляем, пусть всегда будет здоровой и главное — счастливой. Ей повезло с дочерью», «Сальма, вы просто копия матери, один в один», — написали восторженные фанаты.