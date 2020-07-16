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    Жизнь

    Невероятное сходство. Сальма Хайек впервые показала в сети свою маму (фото)

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    <p>53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек</p> <div></div> - Невероятное сходство. Сальма Хайек впервые показала в сети свою маму (фото)

    53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек

    instagram.com/salmahayek/

    Артистка всегда восхваляла красоту своей матери и считала, что именно от нее унаследовала все самое лучшее

    53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек опубликовала в личном блоге уникальный снимок со своей матерью — знаменитой испанской певицей Дианой Хименес Мединой, которая 14 июля отпраздновала день рождения.

    Сальма трогательно обратилась к родительнице в Инстаграме. «С Днем Рождения мою прекрасную маму. Спасибо за жизнь, любовь и гены», — поблагодарила знаменитость.

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    instagram.com/salmahayek/

    Поклонники присоединились к поздравлениям звезды. Они пожелали ее матери здоровья и долгих лет жизни. Также фанаты сочли, что Хайек как две капли воды похожа на свою близкую родственницу. «Неувядающая красота, ваша мама просто богиня», «Поздравляем, пусть всегда будет здоровой и главное — счастливой. Ей повезло с дочерью», «Сальма, вы просто копия матери, один в один», — написали восторженные фанаты.

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