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    Жизнь

    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку

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    <p>Кейт Миддлтон и принц Гарри</p> <p>instagram.com/kensingtonroyal/</p> - Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку

    Кейт Миддлтон и принц Гарри

    instagram.com/kensingtonroyal/

    В отличие от Меган Маркл, которую постоянно критикуют за неподобающее поведение, супруга принца Уильяма является образцовой женой и матерью

    Кейт Миддлтон посетила английский паб, в который для знакомства собираются родители учеников школы, в которой учатся ее дети. Как это сделать подсказал принц Гарри: в юности он любил это заведение, но за ним постоянно следили папарацци, поэтому хозяин пивного ресторана оборудовал отдельный вход для монарших особ. Им и воспользовалась герцогиня, незаметно присоединившись к компании, а после встречи также незаметно покинула его.

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    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку

    Позже в СМИ появилась информация об этом закрытом мероприятии. Так, Кейт и родители уютно устроились в зале на 80 человек и провели там несколько часов, общаясь между собой. Что конкретно обсуждали гости не уточняется.

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