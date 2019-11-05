Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон тайно посетила английскую пивнушку



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Кейт Миддлтон и принц Гарри instagram.com/kensingtonroyal/

В отличие от Меган Маркл, которую постоянно критикуют за неподобающее поведение, супруга принца Уильяма является образцовой женой и матерью

Кейт Миддлтон посетила английский паб, в который для знакомства собираются родители учеников школы, в которой учатся ее дети. Как это сделать подсказал принц Гарри: в юности он любил это заведение, но за ним постоянно следили папарацци, поэтому хозяин пивного ресторана оборудовал отдельный вход для монарших особ. Им и воспользовалась герцогиня, незаметно присоединившись к компании, а после встречи также незаметно покинула его.

Позже в СМИ появилась информация об этом закрытом мероприятии. Так, Кейт и родители уютно устроились в зале на 80 человек и провели там несколько часов, общаясь между собой. Что конкретно обсуждали гости не уточняется.