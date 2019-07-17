Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете



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Карди Би instagram.com/iamcardib/

Журнал оценивал влияние знаменитостей на социальные медиа и способность генерировать новости

Журнал Time опубликовал очередной список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете. Журнал оценивал глобальное влияние героев на социальные медиа, а также умение создавать инфоповоды. В неранжированный список ожидаемо вошли президент США Дональд Трамп и принц Гарри с Меган Маркл, которые стали главным объектом внимания прессы и соцсетей – особенно после рождения сына Арчи.

Помимо них в списке оказались рэперша Карди Би, которая активно ведет свой Instagram, где фотографии с красных дорожек перемежаются с мемами и политическими высказываниями.

Приводим полный список:

Рэпер Lil Nas X

Александрия Окасио-Кортес

Дональд Трамп

Корейский бойз-бенд BTS

Рахаф Мохаммед, уроженка Саудовской Аравии, которая развернула кампанию в социальных сетях, чтобы не быть депортированной на родину

Певица Ариана Гранде

Школьники-экоактивисты

Блогер Лиза Коши

Бывший военнослужащий Брайан Колфэдж, собравший на GoFundMe более $25 миллионов на строительство стены на границе с Мексикой

Бьюти-влогер Джеймс Чарльз

Принц Гарри и Меган Маркл

Видеоблогер Эрман Гармендия

Рэперша Карди Би

Создатель аккаунта World Record Egg Крис Годфри

Журналист Карлос Маза

Блогерша Zhang Dayi

16-летняя блогерша ДжоДжо Сива

Журналист Бен Шапиро

Геймер DrLupo

18-летняя блогер Эмма Чемберлен

Протестующие в Гонконге, которые больше месяца выходят на улицы с требованием отменить принятие закона, который разрешит экстрадицию жителей города в материковый Китай;

Журналист Яшар Али

Актриса Джамила Джамил

Активист Эди Баркан

Джада Пинкетт-Смит

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