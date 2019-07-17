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    Жизнь

    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете

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    <p>Карди Би</p> <p>instagram.com/iamcardib/</p> - Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете

    Карди Би

    instagram.com/iamcardib/

    Журнал оценивал влияние знаменитостей на социальные медиа и способность генерировать новости

    Журнал Time опубликовал очередной список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете. Журнал оценивал глобальное влияние героев на социальные медиа, а также умение создавать инфоповоды. В неранжированный список ожидаемо вошли президент США Дональд Трамп и принц Гарри с Меган Маркл, которые стали главным объектом внимания прессы и соцсетей – особенно после рождения сына Арчи.

    Помимо них в списке оказались рэперша Карди Би, которая активно ведет свой Instagram, где фотографии с красных дорожек перемежаются с мемами и политическими высказываниями.

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    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
    instagram.com/iamcardib/

    Приводим полный список:

    • Рэпер Lil Nas X
    • Александрия Окасио-Кортес
    • Дональд Трамп
    • Корейский бойз-бенд BTS
    • Рахаф Мохаммед, уроженка Саудовской Аравии, которая развернула кампанию в социальных сетях, чтобы не быть депортированной на родину
    • Певица Ариана Гранде
    • Школьники-экоактивисты
    • Блогер Лиза Коши
    • Бывший военнослужащий Брайан Колфэдж, собравший на GoFundMe более $25 миллионов на строительство стены на границе с Мексикой
    • Бьюти-влогер Джеймс Чарльз
    • Принц Гарри и Меган Маркл
    • Видеоблогер Эрман Гармендия
    • Рэперша Карди Би
    • Создатель аккаунта World Record Egg Крис Годфри
    • Журналист Карлос Маза
    • Блогерша Zhang Dayi
    • 16-летняя блогерша ДжоДжо Сива
    • Журналист Бен Шапиро
    • Геймер DrLupo
    • 18-летняя блогер Эмма Чемберлен
    • Протестующие в Гонконге, которые больше месяца выходят на улицы с требованием отменить принятие закона, который разрешит экстрадицию жителей города в материковый Китай;
    • Журналист Яшар Али
    • Актриса Джамила Джамил
    • Активист Эди Баркан
    • Джада Пинкетт-Смит

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    Принц Гарри певица
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