Герцогиня, рэперша и яйцо: Time составил список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете
Карди Би
instagram.com/iamcardib/
Журнал оценивал влияние знаменитостей на социальные медиа и способность генерировать новости
Журнал Time опубликовал очередной список 25 самых влиятельных знаменитостей в интернете. Журнал оценивал глобальное влияние героев на социальные медиа, а также умение создавать инфоповоды. В неранжированный список ожидаемо вошли президент США Дональд Трамп и принц Гарри с Меган Маркл, которые стали главным объектом внимания прессы и соцсетей – особенно после рождения сына Арчи.
Помимо них в списке оказались рэперша Карди Би, которая активно ведет свой Instagram, где фотографии с красных дорожек перемежаются с мемами и политическими высказываниями.
Приводим полный список:
- Рэпер Lil Nas X
- Александрия Окасио-Кортес
- Дональд Трамп
- Корейский бойз-бенд BTS
- Рахаф Мохаммед, уроженка Саудовской Аравии, которая развернула кампанию в социальных сетях, чтобы не быть депортированной на родину
- Певица Ариана Гранде
- Школьники-экоактивисты
- Блогер Лиза Коши
- Бывший военнослужащий Брайан Колфэдж, собравший на GoFundMe более $25 миллионов на строительство стены на границе с Мексикой
- Бьюти-влогер Джеймс Чарльз
- Принц Гарри и Меган Маркл
- Видеоблогер Эрман Гармендия
- Рэперша Карди Би
- Создатель аккаунта World Record Egg Крис Годфри
- Журналист Карлос Маза
- Блогерша Zhang Dayi
- 16-летняя блогерша ДжоДжо Сива
- Журналист Бен Шапиро
- Геймер DrLupo
- 18-летняя блогер Эмма Чемберлен
- Протестующие в Гонконге, которые больше месяца выходят на улицы с требованием отменить принятие закона, который разрешит экстрадицию жителей города в материковый Китай;
- Журналист Яшар Али
- Актриса Джамила Джамил
- Активист Эди Баркан
- Джада Пинкетт-Смит
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