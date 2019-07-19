Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл



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Принц Гарри и Меган Маркл



Герцогиня Сассекская не забывает о вине

Источник во Фрогмор коттедже рассказал ET, что Меган Маркл всегда склонялась в пользу правильного – она не ест мясо, любит зеленые салаты, но вместе с тем она не ограничивает себя и не избегает калорийной пищи довольно часто.

Так, например, одно из самых любимых блюд герцогини – картофель-гратен. Для его приготовления клубни режут дольками и запекают в духовке в соусе из жирных сливок. Вряд ли такой рацион способствует похудению.

Другое любимое лакомство Меган – сыр под названием Grey Owl. Он изготавливается из козьего молока по специальной технологии, провоцирующей образование серой плесени. По утверждениям диетологов, 100 граммов такого сыра содержат почти 400 калорий.

Ну, а запивать редкий сыр герцогиня предпочитает вином. Она не раз признавалась, что обожает красное вино.



