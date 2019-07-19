  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл

    • Розсилка
    <div class="no_brd"> <div class="f_rght h"> <div class="sel_item">Принц Гарри и Меган Маркл&nbsp;</div> </div> </div> <br /> <div><span id="dbg"></span><span id="dbg2"></span> <div></div> </div> - Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Принц Гарри и Меган Маркл 

    Герцогиня Сассекская не забывает о вине

    Источник во Фрогмор коттедже рассказал ET, что Меган Маркл всегда склонялась в пользу правильного – она не ест мясо, любит зеленые салаты, но вместе с тем она не ограничивает себя и не избегает калорийной пищи довольно часто.

    Так, например, одно из самых любимых блюд герцогини – картофель-гратен. Для его приготовления клубни режут дольками и запекают в духовке в соусе из жирных сливок. Вряд ли такой рацион способствует похудению.

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл
    Герцогиням на заметку: названы любимые блюда Меган Маркл

    Другое любимое лакомство Меган – сыр под названием Grey Owl. Он изготавливается из козьего молока по специальной технологии, провоцирующей образование серой плесени. По утверждениям диетологов, 100 граммов такого сыра содержат почти 400 калорий.

    Ну, а запивать редкий сыр герцогиня предпочитает вином. Она не раз признавалась, что обожает красное вино.

     Читайте также: Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки.


     

    Меган Маркл Принц Гарри еда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ