Гильдия режиссеров запретила номинировать на главную награду фильмы стриминговых сервисов
«Это сделано для «признания уникальной культурной важности просмотра фильмов в кинотеатре», – отмечают в организации
Гильдия режиссеров приняла постановление, согласно которому фильмы, выходящие в прокат одновременно с цифровыми платформами, не смогут быть номинированы на главную награду организации. Об этом сообщает Variety.
«Чтобы отметить эти изменения, номинация отныне переименована в «Лучшего режиссера полнометражного фильма с кинотеатральным прокатом»», – пояснили в заявлении организации. Также там отметили, что это сделано для «признания уникальной культурной важности просмотра фильмов в кинотеатре как для зрителей, так и для кинематографистов».