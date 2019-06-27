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    Жизнь

    Гильдия режиссеров запретила номинировать на главную награду фильмы стриминговых сервисов

    • Розсилка
    Гильдия режиссеров запретила номинировать на главную награду фильмы стриминговых сервисов

    «Это сделано для «признания уникальной культурной важности просмотра фильмов в кинотеатре», – отмечают в организации

    Гильдия режиссеров приняла постановление, согласно которому фильмы, выходящие в прокат одновременно с цифровыми платформами, не смогут быть номинированы на главную награду организации. Об этом сообщает Variety.

    «Чтобы отметить эти изменения, номинация отныне переименована в «Лучшего режиссера полнометражного фильма с кинотеатральным прокатом»», – пояснили в заявлении организации. Также там отметили, что это сделано для «признания уникальной культурной важности просмотра фильмов в кинотеатре как для зрителей, так и для кинематографистов».

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