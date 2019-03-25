Сериал «Шиттс Крик» закроют после шестого сезона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2019 году поклонникам зарубежных сериалов придется попрощаться сразу с несколькими «долгоиграющими» проектами

В этом году окончательно уйдут из эфира «Игра престолов» и «Теория большого взрыва», стартуют последние сезоны «Сверхъестественного», «Стрелы» и «Американской семейки». Финальным, 6-м по счету сезоном попрощается со зрителями и «Шиттс Крик».

Комедийный сериал, пятый сезон которого как раз сейчас выходит в эфир, вернется еще на один, шестой по счету сезон, который станет для «Шиттс Крик» последним – эту информацию подтвердил лично Дэн Леви, который создал «Шиттс Крик» вместе с отцом, Юджином Леви (звездой «Американского пирога»).

«Мы очень благодарны за то, что нам дали время и творческую свободу, чтобы рассказать эту историю полностью – включая и финальную главу, которую мы придумали с самого начала. Это большая редкость и настоящая привилегия в нашей индустрии – самому решить, когда твой сериал должен закончиться», – отметил Леви.

Сериал рассказывает о семействе Роузов: Джонни Роуз — миллиардер, сделавший состояние на сети видеосалонов, его жена — актриса мыльных опер и двое детей — хипстер Дэвид и светская львица Алексис. После того, как бизнес Джонни терпит крах, все семейство вынуждено переехать жить в небольшую сельскую общину Шиттс Крик, которую они приобрели несколько лет назад шутки ради.

Таким образом, окончательно с сериалом его поклонникам предстоит попрощаться в 2020 году. Финальный сезон «Шиттс Крик» будет включать 14 эпизодов.

Джерело: popcornnews