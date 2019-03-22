Netflix покажет современную версию «Трёх мушкетёров»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фильм снимут по сценарию Харрисона Куэри, основанном на классическом произведении Александра Дюма

На стриминговом сервисе Netflix выйдет современная версия истории о трёх мушкетёрах. Подробности проекта неизвестны, но его описывают как что-то, похожее на франшизу «Миссия невыполнима».

Сценарий написал Харрисон Куэри, продюсерами выступят Эрик Ньюман и Брайан Унклесс из компании Screen Arcade, сделавшие для Netflix «Яркость» с Уиллом Смитом, а также Скотт Глассголд.

«Три мушкетёра» — приключенческий роман Александра Дюма, впервые опубликованный в 1844 году. Книга рассказывает о приключениях молодого человека по имени д’Артаньян, покинувшего дом, чтобы стать мушкетёром, и трёх его друзей-мушкетёров Атоса, Портоса и Арамиса в период между 1625 и 1628 годами.

Роман многократно экранизировали, одной из последних версий стал сериал канала BBC 2014 года.

Netflix уже второй раз решает поработать со сценарием Харрисона Куэри. В 2017 году сервис за 1 млн долларов приобрёл права на военную историю «На тропе войны». Главную роль в этом фильме сыграет Том Харди.

Джерело: Киноафиша