Google посвятил дудл Пантелеймону Кулишу



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Писатель родился 7 августа 1819 года

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения известного украинского писателя, историка и переводчика Пантелеймона Кулиша. Google отмечает праздничным дудлом юбилей одного из самых ярких деятелей украинского национально-культурного возрождения XIX века.

Самым известным произведением Пантелеймона Кулиша является «Черная Рада» - первый исторический роман на украинском языке. Именно эта работа вдохновила создателей юбилейного логотипа Google, которые изобразили на дудл стилизованную фигуру казака на коне.

Пантелеймон Кулиш также является автором первой фонетической азбуки украинского языка - «кулишивки» - которая легла в основу современного украинского правописания, и был первым переводчиком на украинский язык произведений Байрона, Шекспира, Гете и др.

Пантелеймон Кулиш в свое время был одним из самых колоритных фигур в украинской литературе и своей деятельностью вызвал большую заинтересованность среди общества.

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