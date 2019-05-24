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    Жизнь

    Грязную тарелку Курта Кобейна продали за $22,4 тысячи

    • Розсилка
    Курт Кобейн - Грязную тарелку Курта Кобейна продали за $22,4 тысячи
    Курт Кобейн

    Тарелка долгое время хранилась у друга Кобейна Джонни Риггса

    На днях аукционный дом Julien`s продал несколько личных вещей легенды гранж-группы Nirvana Курта Кобейна, в числе которых оказалась одноразовая бумажная тарелка, на которой он делал записи.

    По сообщению Pagesix, в 1990 году Кобейн заказал пиццу в забегаловке, а после обеда перевернул тарелку и написал на ней список песен. Изначально черновик планировали продать за тысячу долларов, однако в ходе торгов цена многократно возросла. В итоге поклонник творчества Nirvana приобрел лот за 22,4 тысячи долларов.

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    Грязную тарелку Курта Кобейна продали за $22,4 тысячи
    Грязную тарелку Курта Кобейна продали за $22,4 тысячи
    Грязную тарелку Курта Кобейна продали за $22,4 тысячи

    Тарелка долгое время хранилась у друга Кобейна Джонни Риггса.

    «Это часть истории. Рукописный сет-лист Курта, который он составил до того, как прославился», — сказал он

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