Грязную тарелку Курта Кобейна продали за $22,4 тысячи



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Курт Кобейн

Тарелка долгое время хранилась у друга Кобейна Джонни Риггса

На днях аукционный дом Julien`s продал несколько личных вещей легенды гранж-группы Nirvana Курта Кобейна, в числе которых оказалась одноразовая бумажная тарелка, на которой он делал записи.

По сообщению Pagesix, в 1990 году Кобейн заказал пиццу в забегаловке, а после обеда перевернул тарелку и написал на ней список песен. Изначально черновик планировали продать за тысячу долларов, однако в ходе торгов цена многократно возросла. В итоге поклонник творчества Nirvana приобрел лот за 22,4 тысячи долларов.

Тарелка долгое время хранилась у друга Кобейна Джонни Риггса.

«Это часть истории. Рукописный сет-лист Курта, который он составил до того, как прославился», — сказал он