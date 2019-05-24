Грязную тарелку Курта Кобейна продали за $22,4 тысячи
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Розсилка
Курт Кобейн
Тарелка долгое время хранилась у друга Кобейна Джонни Риггса
На днях аукционный дом Julien`s продал несколько личных вещей легенды гранж-группы Nirvana Курта Кобейна, в числе которых оказалась одноразовая бумажная тарелка, на которой он делал записи.
По сообщению Pagesix, в 1990 году Кобейн заказал пиццу в забегаловке, а после обеда перевернул тарелку и написал на ней список песен. Изначально черновик планировали продать за тысячу долларов, однако в ходе торгов цена многократно возросла. В итоге поклонник творчества Nirvana приобрел лот за 22,4 тысячи долларов.
Тарелка долгое время хранилась у друга Кобейна Джонни Риггса.
«Это часть истории. Рукописный сет-лист Курта, который он составил до того, как прославился», — сказал он
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