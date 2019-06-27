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    Жизнь

    Gucci представили сервис для виртуальной примерки кроссовок

    • Розсилка
    Gucci представили сервис для виртуальной примерки кроссовок

    Впервые функция дополненной реальности используется в модной индустрии

    26 июня в приложении Gucci появился новый инструмент, благодаря которому пользователи могут примерить кроссовки бренда, не выходя из дома. Пока сервис доступен только для устройств на базе iOS.

    В данный момент технология работает только с моделями из линейки Ace, которые представлены в разном дизайне — от классических белых кроссовок до украшенных жемчугом и логотипом бренда. В Gucci сообщили, что в скором времени в приложении станут доступны модели, еще не поступившие в продажу.

    Функция работает просто: пользователь выбирает понравившийся дизайн кроссовок, наводит камеру на ноги, а 3D-модель выбранной обуви “надевается” на них.

    Полученное изображение можно сфотографировать, сохранить и при желании выложить в соцсети. Также под выбранной моделью появляется линк на ее покупку в онлайн-магазине.

    Джерело: Buro 24/7

    мода и красота
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