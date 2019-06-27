Gucci представили сервис для виртуальной примерки кроссовок



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Впервые функция дополненной реальности используется в модной индустрии

26 июня в приложении Gucci появился новый инструмент, благодаря которому пользователи могут примерить кроссовки бренда, не выходя из дома. Пока сервис доступен только для устройств на базе iOS.

В данный момент технология работает только с моделями из линейки Ace, которые представлены в разном дизайне — от классических белых кроссовок до украшенных жемчугом и логотипом бренда. В Gucci сообщили, что в скором времени в приложении станут доступны модели, еще не поступившие в продажу.

Функция работает просто: пользователь выбирает понравившийся дизайн кроссовок, наводит камеру на ноги, а 3D-модель выбранной обуви “надевается” на них.

Полученное изображение можно сфотографировать, сохранить и при желании выложить в соцсети. Также под выбранной моделью появляется линк на ее покупку в онлайн-магазине.

Джерело: Buro 24/7