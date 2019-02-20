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    Жизнь

    Селена Гомес показала, как наносить яркий макияж и делать «утиные губы»

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    Селена Гомес - Селена Гомес показала, как наносить яркий макияж и делать «утиные губы»
    Селена Гомес

    26-летняя певица Селена Гомес активно ведет социальные сети после возвращения из рехаба

     Звезда порадовала фанатов коротким видео, на котором она буквально сияет и кривляется, правда аккуратно, чтобы не попортить макияж. .

    Экс-возлюбленная Джастина Бибера опубликовала в Instagram Stories ролик, где предстала с мерцающими ярко-зелеными тенями. В видео певица широко улыбается и показывает «утиные губы», которые так любят делать многие девушки на фото.

    Судя по всему, ролик был сделан с бэкстейджа новой фотосессии Селены или со съемок нового клипа. Надеемся, что вскоре узнаем, для чего певица так прихорошилась.

    Прошлой осенью Селена попала в психиатрическую лечебницу с нервным срывом. Ее принудительно госпитализировали, когда во время приема у нее началась паническая атака. Лечение пошло ей на пользу, и сейчас певица находится в отличном расположении духа, проводит время с друзьями и уже приступила к записи нового альбома.

    Джерело: graziamagazine.ru

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