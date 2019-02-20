Ким Кардашьян и Майли Сайрус показали пикантные фотографии Карла Лагерфельда
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Розсилка
38-летняя Ким Кардашьян и 26-летняя Майли Сайрус почтили память маэстро моды. Они поделились фотографиями, которые были сделаны креативным директором Chanel
Звезда реалити-шоу выразила сожаления по поводу смерти кутюрье на странице в Instagram. Она выложила серию снимков с Карлом. Изображения были сделаны в разное время. Так, на одном из фото знаменитость в бра и пижамных штанах позирует, оголив беременный живот. «Мы потеряли легенду!» — написала Ким.
Знаковой для себя работой Карла Лагерфельда поделилась и Майли Сайрус. Она выложила черно-белый снимок в полный рост. Кадр был сделан кутюрье для американского журнала V magazine. В кадре певица позирует топлес в распахнутой шубе и необычных ботфортах. Образ оголил грудь певицы и плоский живот.