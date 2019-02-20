Ким Кардашьян и Майли Сайрус показали пикантные фотографии Карла Лагерфельда



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38-летняя Ким Кардашьян и 26-летняя Майли Сайрус почтили память маэстро моды. Они поделились фотографиями, которые были сделаны креативным директором Chanel

Звезда реалити-шоу выразила сожаления по поводу смерти кутюрье на странице в Instagram. Она выложила серию снимков с Карлом. Изображения были сделаны в разное время. Так, на одном из фото знаменитость в бра и пижамных штанах позирует, оголив беременный живот. «Мы потеряли легенду!» — написала Ким.