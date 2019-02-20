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    Ким Кардашьян и Майли Сайрус показали пикантные фотографии Карла Лагерфельда

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    Ким Кардашьян и Майли Сайрус показали пикантные фотографии Карла Лагерфельда

    38-летняя Ким Кардашьян и 26-летняя Майли Сайрус почтили память маэстро моды. Они поделились фотографиями, которые были сделаны креативным директором Chanel

    Звезда реалити-шоу выразила сожаления по поводу смерти кутюрье на странице в Instagram. Она выложила серию снимков с Карлом. Изображения были сделаны в разное время. Так, на одном из фото знаменитость в бра и пижамных штанах позирует, оголив беременный живот. «Мы потеряли легенду!» — написала Ким.

    Она добавила, что дизайнер сделал для нее первую модную съемку. Это был очень волнительный момент. «Я горжусь тем, что работала с тобой. Мы будем скучать», — добавила миссис Уэст.

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    Ким Кардашьян и Майли Сайрус показали пикантные фотографии Карла Лагерфельда
    Ким Кардашьян и Майли Сайрус показали пикантные фотографии Карла Лагерфельда
    Ким Кардашьян и Майли Сайрус показали пикантные фотографии Карла Лагерфельда
    Ким Кардашьян и Майли Сайрус показали пикантные фотографии Карла Лагерфельда

    Знаковой для себя работой Карла Лагерфельда поделилась и Майли Сайрус. Она выложила черно-белый снимок в полный рост. Кадр был сделан кутюрье для американского журнала V magazine. В кадре певица позирует топлес в распахнутой шубе и необычных ботфортах. Образ оголил грудь певицы и плоский живот.

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