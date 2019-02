Рианне исполнился 31 год: лучшие клипы барбадосской красавицы

Барбадосская экзотическая красавица Рианна — настоящий феномен нашего времени

Рианна появилась на музыкальном небосводе ярко и внезапно — каждая новая песня исполнительницы автоматически завоевывает статус хита, а неожиданные образы превращают ее в икону стиля

Звездная биография Рианны началась, когда девушке исполнилось 17 лет. В 2005 году появилась ее дебютная песня «Pon de Replay», сразу же ставшая хитом. Композиция оказалась на втором месте в рейтинге Billboard Hot 100. Вскоре появился новый хит – сингл «If It's Lovin' That You Want», имевший такой же успех.

Конец лета 2005 года для Рианны становится особенным: выходит ее первый диск «Music of the Sun». Диск сразу же попадает в десятку лучших мировых пластинок.

Через несколько месяцев после первого появился второй диск Рианны. «A Girl Like Me», который попадает в Топ-5 таких стран, как Америка и Великобритания. Промосингл «SOS» музыкальные критики считают лучшим в творческой карьере Рианны.

Летом 2007 года выходит третий альбом карибской певицы «Good Girl Gone Bad», в создании которого приняли непосредственное участие рэперы Jay-Z и Ne-Yo. Одну из композиций под названием «Rehab» Рианне помогает написать Джастин Тимберлейк, выступая бэк-вокалистом.

Хитом диска становится песня «Umbrella», спетая Рианной вместе с Jay-Z. Музыкальные критики признали этот трек хитом 2007 года. В США песня 7 недель возглавляла хит-парад Billboard Hot 100, в Великобритании продержалась на вершине хит-парада 10 недель.

Поздней осенью 2009 года появился четвертый альбом «Rated R». В нем Рианна несколько непривычная и новая для своих поклонников: певица предстает в брутальном амплуа с намеком на садо-мазо эстетику.

Эксперимент удался. Первый и главный трек пластинки «Russian Roulette» (в переводе - «Русская рулетка») попал в Топ-10 популярных чартов в странах Европы и Скандинавии, в США, Канаде и Австралии.

Также в 2011 году Рианна стала самой продаваемой певицей в Великобритании. В 2012 году певица появилась в роли актрисы в фантастическом блокбастере Питера Берга «Морской бой».

В декабре 2013 года Рианна появилась в другом звездном дуэте. Вместе с Шакирой певица исполнила композицию «Can’t Remember to Forget You», которая стала лид-песней нового альбома Шакиры.

В январе 2015 года вышел сингл «FourFiveSeconds», который Рианна записала вместе с Канье Уэстом и Полом Маккартни. В 2015 году начали ходить слухи о новом альбоме певицы, но релиз откладывался.

В январе 2016 года увидела свет восьмая студийная пластинка «Anti». В июне 2016 года Рианна выпустила сингл «Love On The Brain», а затем музыкальный видеоклип на эту композицию.