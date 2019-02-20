День рождения Синди Кроуфорд: лучшие фотосессии модели

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20 февраля американской супермодели Синди Кроуфорд исполняется 53 года

В 1986 году Синди Кроуфорд заняла 2 место на конкурсе Elite Model Look. Модель представляла нью-йоркское агентство Elite Model Management. Кареглазая девушка с параметрами 86-66-89, каштановыми волосами и запоминающейся особенностью – родинкой над верхней губой – начала стремительное карьерное восхождение.

Что касается родинки, то первое время Синди убеждали удалить пигментное образование на коже. Девушка не соглашалась, а фотографы убирали этот «дефект» при помощи «Фотошопа». Первые глянцевые снимки Кроуфорд в Vogue и Cosmopolitan были без отличительной родинки.

Первые месяцы жизни в Нью-Йорке оказались непростыми для юной девушки. Она училась ходить по подиуму, профессионально наносить макияж и придерживаться строжайшей диеты. Но Синди быстро справилась, и вскоре снимки модели начали появляться на обложках популярных таблоидов.

В конце 80-х и в 90-х Кроуфорд становится мировой супермоделью. Синди блистает на подиуме, представляя самые известные бренды. 10 лет, начиная с 1989 года, Синди Кроуфорд - лицо косметической марки Revlon.

Синди Кроуфорд сравнивают с моделью Джией Каранджи из-за внешнего сходства. Gianne Versace и Escada, знаменитые дома высокой моды, приглашают супермодель стать лицом их брендов.

Синди Кроуфорд – первая модель, согласившаяся сняться обнаженной для Playboy. Для журнала модель снимал фотограф Герб Ритц. По версии таблоида, американка заняла 5 место в сотне наиболее сексуальных звезд XX века.

А в 1997 году журнал Shape признал за моделью 2 место (после актрисы Деми Мур) в списке самых красивых женщин мира среди 4 тысяч претенденток. В свои рейтинги взял супермодель и журнал People, поставив американку в список 50 красивейших людей планеты.

С конца 80-х и до середины 90-х Синди Кроуфорд - ведущая программы «Дом стиля» на MTV. В это же время модель появляется в рекламе Pepsi. Успела американская красавица попробовать себя и в кино. Кроуфорд дебютировала в картине «Честная игра» в роли женщины-адвоката.

Эта детективная лента об агентах КГБ с бюджетом в $50 миллионов оказалась провальной. И зрители, и критики забраковали фильм. Синди еще несколько раз пробовала участвовать в сериалах и художественных фильмах, но успеха не последовало. В результате Кроуфорд вернулась к работе в фэшн-индустрии.

Вскоре Синди достигла коммерческого успеха, выпустив видеоуроки фитнеса. Также Синди планирует написать детскую книгу, выпускает серию косметических средств под названием «Значимая красота».

Состояние Кроуфорд, как предполагают эксперты, достигает $35 миллионов. В 2002 году, когда Синди исполнилось 40 лет, она заняла 26 позицию рейтинга Maxim Hot 100.

За время работы моделью американка попала на обложки более 600 популярных журналов планеты.