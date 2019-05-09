В крови покойного вокалиста The Prodigy нашли следы алкоголя, кокаина и кодеина



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Cледствие не установило точных обстоятельств смерти Кита Флинта

В крови умершего в марте вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли следы алкоголя, кокаина и кодеина. Как сообщает BBC об этом было объявлено на слушаниях в коронерском суде Эссекса.

Коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй, занимающаяся делом Флинта, заявила, что склоняется к версии самоубийства, однако подчеркнула, что у нее нет доказательств, позволяющих точно установить причину гибели музыканта.

«Я намерена вынести открытый вердикт. Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым», - сказала она.

Напомним, Кита Флинта нашли мертвым 4 марта 2019 года в своем доме в Эссексе. Ему было 49 лет. Через несколько часов после сообщений о гибели другой участник The Prodigy, основатель группы Лиам Хоулетт, рассказал, что Флинт совершил самоубийство.

Джерело: Esquire